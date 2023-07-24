Беспилотник упал на зеленоградском кладбище 24.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленограде на территорию Центрального кладбища (на Восточной коммунальной зоне), сообщают со ссылкой на на экстренные службы.

Беспилотник нашел тракторист, убирающий территорию. Он сообщил руководству, те вызвали полицию. Уточняют, что пострадавших нет и что на дроне была только камера.

Также два беспилотника сегодня утром упали в Москве, сообщил мэр Собянин — на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. По информации мэра пострадавших нет.

На прошлой неделе беспилотник самолетного типа нашли возле 17-го микрорайона.

С начала мая в Москве действует запрет на полеты дронов.

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Метки:
дроны, беспилотники, бпла
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