Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленограде на территорию Центрального кладбища (на Восточной коммунальной зоне), сообщают со ссылкой на на экстренные службы.

Беспилотник нашел тракторист, убирающий территорию. Он сообщил руководству, те вызвали полицию. Уточняют, что пострадавших нет и что на дроне была только камера.