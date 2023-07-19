82-летний местный житель обнаружил на земле в 17-м микрорайоне серый полутораметровый БПЛА с четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев. Он вызвал экстренные службы, сообщил канал Mash.
Во вторник местные жители сообщали о необычной активности в районе лыжероллерной трассы: «Где-то в 13:30 прямо по трассе ехала полиция с сиреной, разгоняя народ», «всё оцепили», «около 20:00 на трассу приехала нестандартная машина МЧС».
Новость может дополняться
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Нетехнари» в университете электронной техники: почему круто быть менеджером или лингвистом Партнёрский материал
Ресторан бар и лаундж-зона ARVO открылся на Центральной площади. Комфорт во всём — основа, на которой построен ресторан Реклама
Большинство пассажиров заявили, что 19-й маршрут не справляется с перевозкой. Теперь в мэрии неторопливо думают над увеличением количества автобусов Новости
Пятые сутки нет холодной воды в одном из зеленоградских домов. Заделать течь в гнилом стояке не могут, а капремонт будет только через семь лет Новости
Школа программирования «Софтиум» набирает детей на следующую летнюю смену в детский клуб «Кид Эволюция» Реклама
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 22 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Кутузовское шоссе и Малино соединят новой дорогой возле 23-го микрорайона. Она нужна для спорткомплекса и ГИБДД Новости
Ещё у нескольких машин на парковке во дворе российский флаг на номере перекрасили в эмблему террористической организации Новости
Что нужно студенту для счастья: рассказываем, какие дополнительные возможности есть у тех, кто поступает в МИЭТ Партнёрский материал
Как будут выглядеть новые переезды через железную дорогу в Малино и Алабушево — мэр показал картинки Новости
Спортивное мероприятие «Ниндзя-заруба «СПЕЦНАЗ» — 23 июля в фитнес-клубе «Pro Сlub» на Озерной аллее, 8 Афиша
Хотите обрести безупречную кожу и неотразимый внешний вид? Тогда услуги косметолога «ЗелМедЦентра» специально для вас Реклама
Станция «Зеленоград-Крюково» попала в пригородную зону МЦД — теперь это официально. И вот что мы предлагаем сделать Новости