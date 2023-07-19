82-летний местный житель обнаружил на земле в 17-м микрорайоне серый полутораметровый БПЛА с четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев. Он вызвал экстренные службы, сообщил канал Mash.

Во вторник местные жители сообщали о необычной активности в районе лыжероллерной трассы: «Где-то в 13:30 прямо по трассе ехала полиция с сиреной, разгоняя народ», «всё оцепили», «около 20:00 на трассу приехала нестандартная машина МЧС».

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