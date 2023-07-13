Мост на Пятницком шоссе, собирающий огромные пробки, отремонтируют только к декабрю 13.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Ремонт на эстакаде через железную дорогу, которая находится между Жилино и ЦКАД, начался в середине июня — для проезда осталась одна полоса, движение регулируется светофором.

Сколько продлится ремонт, тогда не было известно — на месте работ стоял информационный щит с неактуальной информацией. Теперь «Мосавтодор» сообщил, что работы идут по плану, но ремонт закончат только к 4 декабря 2023 год. Ответ ведомства переслал в редакцию «Зеленоград.ру» общественный деятель Иван Ульянченко.

Также в «Мосавтодоре» сообщили, что реверсивный светофор настроен на «оптимальную пропускную способность» — 150 секунд в обе стороны — и менять режим его работы не планируют.

Даже вне часа пик ремонт собирает большие пробки. К примеру, в момент написания этой новости (11:20 утра) длина пробки была больше двух километров. А когда поток большой, пробка доходит до поворота на Георгиевское шоссе в Зеленограде.

Читайте также
Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить — теперь из-за нехватки металлоконструкций
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Госдума запретила выгул собак и кошек без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула Новости
Хотите обрести безупречную кожу и неотразимый внешний вид? Тогда услуги косметолога «ЗелМедЦентра» специально для вас Реклама
Мост на Пятницком шоссе, собирающий огромные пробки, отремонтируют только к декабрю Новости
Станция «Зеленоград-Крюково» попала в пригородную зону МЦД — теперь это официально. И вот что мы предлагаем сделать Новости
Две крупные собаки напали на прохожих в лесопарке. Их выгуливали без поводков Новости
На Ленинградском шоссе прошли пикеты против строительства завода рядом с жилыми домами и школой. Вот что говорят участники Истории
Большие изменения расписания электричек в будние дни на вторую половину июля и начало августа Новости
Детскую поликлинику возле станции Крюково обещают построить к декабрю 2024 года Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить - теперь из-за нехватки металлоконструкций Новости
Проектное бюро «Аргос» — когда ты управляешь идеей. Вакансия для архитектора, проектировщика или инженера-конструктора Реклама
Убийца из Зеленограда завербовался в ЧВК «Вагнер» и вышел на свободу, отсидев только два года Новости
Скоростные поезда «Сапсан» могут начать останавливаться в Зеленограде после запуска МЦД Новости
Проезд с улицы Заводской к зданию ГИБДД и другим организациям закрыли из-за строительства нового дома Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 15 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Бассейн 25x16 метров открылся в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Новости
Вакансия продавца в «М.видео-Зеленопарк» Реклама
Снизилась зарплата на средних и крупных зеленоградских предприятиях Новости
День открытых дверей международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP» — 12 июля для подростков 14-18 лет Реклама
Пустельга завтракает мышкой и поглядывает в окно дома в 5-м микрорайоне Новости
Парк развлечений «Лунный кот» открылся в историческом центре Зеленограда Истории
После обрушения крыши беседки для пикников чиновники гарантируют их безопасность. А люди жалуются, что беседки тесные Новости
Акция в «Центре Функциональной Стоматологии» — до 15 июля скидка 30% на профессиональную гигиену полости рта Реклама
Территорию зеленоградского хосписа полностью благоустроят — кусты и деревья, скамейки и беседки, дорожки и освещение Новости
Давайте остановим строительство завода в ста метрах от домов и школы Новости
Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру