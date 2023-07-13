Ремонт на эстакаде через железную дорогу, которая находится между Жилино и ЦКАД, начался в середине июня — для проезда осталась одна полоса, движение регулируется светофором.

Сколько продлится ремонт, тогда не было известно — на месте работ стоял информационный щит с неактуальной информацией. Теперь «Мосавтодор» сообщил, что работы идут по плану, но ремонт закончат только к 4 декабря 2023 год. Ответ ведомства переслал в редакцию «Зеленоград.ру» общественный деятель Иван Ульянченко.

Также в «Мосавтодоре» сообщили, что реверсивный светофор настроен на «оптимальную пропускную способность» — 150 секунд в обе стороны — и менять режим его работы не планируют.

Даже вне часа пик ремонт собирает большие пробки. К примеру, в момент написания этой новости (11:20 утра) длина пробки была больше двух километров. А когда поток большой, пробка доходит до поворота на Георгиевское шоссе в Зеленограде.