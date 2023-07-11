Скоростные поезда «Сапсан» могут начать останавливаться в Зеленограде после запуска МЦД 11.07.2023 ZELENOGRAD.RU

С запуском МЦД-3 в качестве эксперимента четыре поезда «Сапсан» в сторону Санкт-Петербурга будут останавливаться на станции Крюково. На «Сапсаны», следующие в Москву, посадки не будет.

Об этом сообщили в группе «Машинист электропоезда». По их данным, номера поездов, которые будут останавливаться 761, 785, 764, 786. Понять, когда точно отправляются эти поезд сложно, потому что в расписании поездов именно с такими номерами нет. Если эксперимент окажется удачным, то в Крюково будут останавливаться все высокоскоростные поезда. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в РЖД, чтобы уточнить эту информацию.

В 2019 году сообщали, что власти Подмосковья договорились с РЖД об остановке «Сапсанов» в Химках — также только по пусти в Питер. Но, похоже, дальше разговоров пока дело не пошло.

Также в отдаленной перспективе в Зеленограде планируют построить платформу для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Остановка будет со стороны нового города, напротив корпуса 1824.

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Метки:
станция крюково, поезда сапсан
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