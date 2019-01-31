«По Химкам есть предварительная договоренность по возможности организации остановки „Сапсана“ на территории ТПУ для того, чтобы люди, которые ездят в Санкт-Петербург или прилетели на самолете и хотят ехать в Санкт-Петербург, не ехали в город (Москву), не ехали в центр, а могли быстро пересесть в скоростной поезд», цитирует «РИА» заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.



Какой именно ТПУ имел в виду Хромов, неизвестно — существуют проекты ТПУ «Химки-1» и «Химки-2». Первый, как он отметил, уже готов, второй — на финальной стадии проработки. В 2017 году подмосковные власти анонсировали проект строительства в составе ТПУ пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу, многофункционального здания «обслуживания пассажиров» и парковки на 900 мест. Тогда же о будущем назначении остановки в Химках поезду «Сапсан» заявил глава городского округа Дмитрий Волошин.

ТПУ «Химки-2» призван обеспечить транспортную доступность двум крупным химкинским жилым комплексам «Солнечная система» и «Две столицы». Его планировали разместить возле Ленинградского шоссе между ЖК «Две столицы» и ТЦ «Мега Химки». Проект, утвержденный еще в 2015 году, неоднократно откладывали, а в конце 2018 года, по информации ТАСС, переговоры властей и РЖД по этому объекту активизировались.