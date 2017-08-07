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«Сапсан» будет останавливаться в Химках после 2022 года 07.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Но только после строительства транспортно-пересадочного узла «Химки-2», которое запланировано до 2022 года.

О назначении остановки в Химках скоростному поезду «Сапсан» (Москва — Санкт-Петербург) заявил глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщает РИА. Сроков он не назвал, но отметил, что проект возможен в рамках «создания комплекса ТПУ». На 23-м километре Ленинградского шоссе в Химках корпорация «Баркли» построит многофункциональный комплекс с вокзалом, гостиницей, квартирами, магазинами и офисами. Железная дорога разделит транспортно-пересадочный узел на северную (со стороны улиц Маяковская, Железнодорожная, Московская) и южную (Ленинский проспект, улица Гоголя) части. Строительство ТПУ подразумевает и ремонт платформы на станции Химки. Глава Химок отметил, что отношение РЖД к остановке «Сапсана» в Химках «сугубо положительное». «Сейчас разгрузить наши железнодорожные артерии — это одна из основных задач», сказал Волошин.

«Баркли» объявил тендер на разработку проекта вокзального комплекса в Химках, а само строительство планируется в 2018 — 2022 годах. Ранее московские власти говорили об будущей остановке «Сапсанов» на станции Петровско-Разумовское.

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