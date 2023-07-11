Началась подготовка к строительству новых зданий для зеленоградского ГИБДД
С 11 июля закрыт въезд с улицы Заводская между домами 6 и 8 к организациям на улицах Овражная и Крупской. Подъезд будет осуществляться с улицы 1-го Мая.
Схема: zelao.ru
Судя по прилагаемой к сообщению префектуры схеме, существующую дорогу временно расширят. На фото — поворот с улицы 1 Мая.
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