На сколько человек рассчитан новый район, не сообщается, но можно попробовать посчитать на основе похожих проектов. Если взять за образец многоквартирный дом, впервые за много лет построенный недавно в Ржавках, то в новом жилом комплексе будет около 4600 квартир. Если ориентироваться на то, какая жилая площадь приходится в среднем на одного человека, то получаем примерно 10-15 тысяч человек.

Кроме жилья, Михальков обещает построить всю необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру — школы, детсады, поликлинику, дороги, инженерные коммуникации. Документы определяют минимальную обеспеченность на тысячу жителей: 65 мест в детсадах, 135 в школах, 18 посещений/смену в поликлинике, 356 парковочных мест.

Однако, глядя на опыт других новостроек вокруг Зеленограда, можно предположить, что многие новоселы не станут менять московскую регистрацию на областную и формально в новых домах будет гораздо меньше людей, чем на самом деле (по итогам переписи в округе нашли сто тысяч неучтенных жителей). Это позволит застройщику и местной администрации откладывать строительство социальной инфраструктуры, а жителям придётся использовать зеленоградскую инфраструктуру.

Тоже самое с дорогами. Сейчас единственный въезд в Ржавки — узкая дорога от Ленинградского шоссе, которая может на справиться с возросшим потоком. Тем, кому надо в Москву, придётся после выезда разворачиваться через Зеленоград. По-хорошему, надо расширить выезд в Ржавки до четырех полос, сделать развязку на пересечении с Ленинградкой, а также сделать соединение с Льяловским шоссе. Без этого мы рискуем получить второе Голубое с его транспортными проблемами.

Предельный срок реализации проекта — до десяти лет, но Михальков обещает сделать всё гораздо быстрей — уже в 2025 году.