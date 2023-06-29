Постановление о комплексном развитии территории бывшей птицефабрики подписал глава Солнечногорского округа Константин Михальков. На площади 30 гектар планируют построить до 750 тысяч кв.м. недвижимости, из них площадь жилых квартир — 300 тысяч кв.м.
На сколько человек рассчитан новый район, не сообщается, но можно попробовать посчитать на основе похожих проектов. Если взять за образец многоквартирный дом, впервые за много лет построенный недавно в Ржавках, то в новом жилом комплексе будет около 4600 квартир. Если ориентироваться на то, какая жилая площадь приходится в среднем на одного человека, то получаем примерно 10-15 тысяч человек.
Кроме жилья, Михальков обещает построить всю необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру — школы, детсады, поликлинику, дороги, инженерные коммуникации. Документы определяют минимальную обеспеченность на тысячу жителей: 65 мест в детсадах, 135 в школах, 18 посещений/смену в поликлинике, 356 парковочных мест.
Однако, глядя на опыт других новостроек вокруг Зеленограда, можно предположить, что многие новоселы не станут менять московскую регистрацию на областную и формально в новых домах будет гораздо меньше людей, чем на самом деле (по итогам переписи в округе нашли сто тысяч неучтенных жителей). Это позволит застройщику и местной администрации откладывать строительство социальной инфраструктуры, а жителям придётся использовать зеленоградскую инфраструктуру.
Тоже самое с дорогами. Сейчас единственный въезд в Ржавки — узкая дорога от Ленинградского шоссе, которая может на справиться с возросшим потоком. Тем, кому надо в Москву, придётся после выезда разворачиваться через Зеленоград. По-хорошему, надо расширить выезд в Ржавки до четырех полос, сделать развязку на пересечении с Ленинградкой, а также сделать соединение с Льяловским шоссе. Без этого мы рискуем получить второе Голубое с его транспортными проблемами.
Предельный срок реализации проекта — до десяти лет, но Михальков обещает сделать всё гораздо быстрей — уже в 2025 году.