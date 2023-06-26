Движение будет ограничено 28 июня с 5 до 8 утра по Пятницкому шоссе от улицы Истринская до улицы Огарева, а также по улице Куйбышева и Екатерининской — там находится мечеть. Объезд возможен по улицам Горького, Октябрьская, Маяковского и Обуховская.

На празднование Курбан-байрама — одного из главных исламских праздников — в солнечногорской мечети собирается обычно несколько тысяч мусульман.