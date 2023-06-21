Магазин сети «Вкусвилл» открылся в 3-м микрорайоне 21.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети «Вкусвилл» открылся в корпусе 355 — это в ЖК «Зеленоград Сити». Он работает с 9 до 22 часов.

Ещё один «Вкусвилл» находится на Яблоневой аллее, в корпусах 439 и 612.

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Метки:
микрорайон 3, магазины вкусвилл
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