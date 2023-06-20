Александра Никифоровна родилась в селе Стаево Тамбовской области в крестьянской семье. В 1937 году окончила школу, а в 1941 году пошла служить в Красную армию — в качестве санитарки на военно-санитарном поезде она заботилась о раненных бойцах. После войны работала в порту города Дудинки, на строительстве дорог в городе Шумиха, а также сборщиком урожая фруктов в совхозе.
В свои сто лет Александра Никифоровна ведёт активный образ жизни — каждый день отправляется на прогулку по району, по возможности ходит на занятия по скандинавской ходьбе, рассказали в зеленоградском центре социального обслуживания.
Желаем Александре Никифоровне счастья и здоровья!
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