Магазин продуктов из регионов «Дай домой» открылся в 3-м микрорайоне. И тут же поссорился с местными жителями 07.06.2023 ZELENOGRAD.RU

«Продукты, которые не купишь в обычном магазине» — так пишет о себе эта небольшая зеленоградская продуктовая сеть. Помимо нового магазина в корпусе 316, у неё есть магазин в корпусе 403А, а ещё в Сходне и Химках. Продают и доставляют продукты из двух десятков российских регионов, Белоруссии и Казахстана, а доля ассортимента из Европы — всего три процента.

Торжественное открытие новой точки на первом этаже жилого дома на улице Юности прошло днём 5 июня — помимо бесплатной сладкой ваты и дегустации продуктов, был и «диджей с отличной музыкой».

Он-то, видимо, и не понравился некоторым местным жителям. А магазин в своей группе вконтакте просто обругал их: «И, конечно [были] недовольные, которым мешала музыка. Как без них, это уже у нас традиция — слушать претензии от людей, неумеющих веселиться. Ведь не каждый день делаем праздник для людей! Можно же потерпеть и просто расслабиться, получить порцию бесплатной сладкой ваты и хорошее настроение!».

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Метки:
микрорайон 3, продукты, шум и закон о тишине
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