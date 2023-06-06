О возможности изменить маршрут экспресса при движении из Москвы — вместо проезда по улице Юности пустить его по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту — заявили в префектуре на прошлой неделе.

Но по итогам голосования среди читателей «Зеленоград.ру», «за» и «против» нового маршрута высказались практически одинаковое число людей. Из тех, кто ездит на этом маршруте поддерживают изменение 44%, не поддерживают — 39%, всё равно — 17% (в голосовании в телеграме и вконтакте приняло участие 1275 человек). Разница в пять процентных пункта вряд ли можно считать значимой.

Полярные мнения пассажиров понятны: тем, кому сейчас неудобно добираться до дома, — за изменения, а кому сейчас удобно, но станет хуже — против. Но чем руководствовались транспортные чиновники, меняя маршруты «четырёхсотых», остаётся загадкой. Возможно, они пытаются увеличить оборачиваемость автобусов, исключив проезд по узкой и медленной улице Юности, на которой, к тому же, летом будут менять асфальт. А может быть так решают проблему проезда внутри Зеленограда, ведь новый маршрут будет единственным, на котором можно добраться от Центрального проспекта (с остановок «Товары для дома», «Дом быта», «Магазин «Океан» со стороны 3-го микрорайона) до Панфиловского проспекта. Сейчас это можно сделать только с пересадкой.

Изменения в маршруте е41 могут внедрить после аналогичного изменения для 400-го маршрута, которое уже запланировано на 24 июня. В префектуре сказали, что маршрут e41 будут менять, если «пассажиры оценят новый маршрут следования 400-го». Как в администрации собираются измерять оценку пассажиров, неизвестно, но оценку читателей «Зеленоград.ру» мы отправим для информации в префектуру и департамент транспорта.