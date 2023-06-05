Трехкратное подорожание продлёнки в школе 609 директор опроверг. Но это неточно, а цена всё равно значительно вырастет 05.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Опровержение директора школы 609 Павла Удодова выглядит довольно туманно, как и ответы на уточняющие вопросы редакции «Зеленоград.ру». Если вкратце, директор говорит, что новые цены на продлёнку пока не утверждены. Но, похоже, родителям всё равно придётся платить за присмотр за детьми значительно больше.

По словам родителей, на встрече с администрацией им сказали, что со следующего учебного года стоимость продленки составит 350 рублей в день, но посещать её можно будет только при условии посещения платных кружков (ещё 300). Это не так, говорит директор — на встрече администрация только предложила установить стоимость за пребывание в группах продленного дня в размере 300 рублей в день, но решения нет — размер платы рассмотрят на заседании управляющего совета 21 июня. Какой шанс, что управляющий совет, где родителей учеников начальной школы меньшинство, отклонит решение директора, неизвестно (тем более, из шести родителей в управляющем совете двое — работают в школе и фактически зависимы от директора).

Сейчас продленка стоит 175 рублей в день, то есть предлагаемое повышение до 300 рублей — это плюс 71%. Значит в месяц придется платить 6600, почти на три тысячи больше. Такое значительное повышение директор оправдывает тем, что плату за продленку не повышали два года. Что мешало повышать её ежегодно, чтобы изменения не ударили по родителям так сильно, неизвестно (тем более, ещё в 2018 году инспектор округа рекомендовал директору повысить эффективность управления финансово-хозяйственной деятельностью).

При этом продленка будет работать с 15 до 18 часов. По словам директора, это наиболее востребованное время. Но что делать детям два-три часа после окончания уроков и до начала продленки, непонятно. Вероятно, идти на какие-то кружки. По утверждению родителей, на собрании им сказали, что эти кружки будут платными и поэтому, фактически, посещение продленки будет невозможно без посещения платных кружков. Но директор это опровергает. Хотя как-то странно.

В своем ответе редакции «Зеленоград.ру» он говорит следующее: «В школе 90% дополнительных общеобразовательных программ реализуются на бесплатной основе. То есть в промежутке между уроками и продленкой ребенок может посещать любые кружки по своему усмотрению, как на платной, так и на бесплатной основе. Никто не принуждает семьи выбирать платные кружки».

Но эти три утверждения пока не опровергают необходимость ходить на платные кружки для посещения продлёнки. А на прямой уточняющий вопрос, может ли директор гарантировать, что все желающие получат возможность посещать бесплатные кружки с момента окончания уроков и до 15 часов, когда у них начнется продленка, он не сказал ни «да», ни «нет».

Простого «да» было бы достаточно, но он написал многословно и туманно: что «после окончания уроков и до 15 часов дети посещают кружки по желанию и интересам», а также «все учащиеся имеют возможность посещать бесплатные дополнительные занятия не только до 15:00, но и позже», хотя про позже его не спрашивали.

Председатель управляющего совета школы Николай Калмыков запрос редакции прочитал, но не ответил на него. Посмотрим, какое решение он примет 21 июня.

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Метки:
школы, школа 609
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