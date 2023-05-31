Родители сообщили о подорожании продленки в одной из зеленоградских школ — более чем в три раза. Расскажите, что происходит у вас 31.05.2023 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградской школе №609 пребывание учащегося 1-4 классов в группе продленного дня обходилось в 100-175 рублей в день. Но с 1 сентября, в следующем учебном году, плата вырастет до 650 рублей, потому что сделали обязательными дополнительные платные занятия.

О новой стоимости и условиях пребывания на продленке рассказали на родительском собрании в одном из классов. В минувшем учебном году дети могли оставаться на продленке до 16:00 или до 18:30, это стоило, соответственно, 100 и 175 рублей в день. При этом некоторые ученики посещали дополнительные платные занятия стоимостью 200 рублей, а потом оставались на продленку, это обходилось, соответственно, в 375 рублей в день. Ходить на эти занятия или нет — оставлялось на усмотрение родителей. Теперь же посещение платных занятий — обязательное условие нахождения в группе продленного дня. 650 рублей — это 300 рублей за занятие и 350 за пребывание на продленке.

На сайте школы информации о подорожании продлёнки нет. Решений управляющего совета школы об этом также найти не удалось (последнее опубликованное решение — вообще от января). Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в администрацию школы.

Расскажите, что происходит со стоимостью продленку в вашей школе — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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