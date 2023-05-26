Эвакуатор приехал за машиной, припаркованной на тротуаре у забора дачного поселка «Трамвай» вдоль Панфиловского проспекта 26.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Неизвестно, первая ли эта эвакуация — во всяком случае, первая, попавшая на фото.

О том, что префектура попросила ГИБДД контролировать парковку на тротуаре возле незаконного выезда из «Трамвая» на Панфиловский проспект, стали известно еще в начале года. Делали они это или нет, неизвестно, но парковаться на этом тротуаре продолжают до сих пор.

Горожанам предложили заявлять в полицию о появлении машин на этом тротуаре. При обнаружении фактов нарушений водителями ПДД префектура рекомендует обращаться в дежурную часть зеленоградского ГИБДД (8-499-733-03-44, 8-499-733-04-10) или в МАДИ (8-495-540-76-56, madi@mos.ru).

Что касается самого забора, который захватил часть и въездов-выездов «Трамвая» — сейчас их правомерность «прорабатывается Госинспекцией по недвижимости», сообщили на днях в префектуре на вопрос местного жителя. Он спросил, на каком основании дачный посёлок «Трамвай» поставил глухой забор, который «ужасно выглядит и портит облик города», а выезжающее автомобили не видно из-за забора.

По утвержденному проекту планировки территории «Трамвая», выезд из поселка возможен только по улице Калинина на проезд от Панфиловского проспекта в Дворцу творчества (ранее это улица Кирова). А выезда на Панфиловский проспект вообще не должно быть.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, сюжет: ограждение вокруг "трамвая"
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