Власти Московской области изменили условия строительства четырёх мусоросжигательных заводов, один из которых планируют запустить в Хметьево — в 20 километрах от Зеленограда — увеличили срок аренды земельных участков, резко снизили ожидания от налоговых поступлений, установили требования к локализации оборудования, а заодно переименовали заводы.

Постановление об этих изменениях, подписанное в понедельник, вносит изменения в договоренности 2017 года между правительством Московской области и ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» (АГК-1) по строительству заводов «по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на земельных участках, предоставляемых в аренду без торгов».

Мы проанализировали изменения и вот что выяснили:

Срок аренды участков увеличили с 10 до 20 лет

Сумма платежей в бюджет уменьшилась с 96 млрд до 21 млрд. При этом теперь упоминаются только налоги, а все остальные платежи в бюджетную систему (импортная пошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду и арендная плата за земельные участки) исчезли

Добавлено требование к локализации оборудования — не менее 55%

Общий объем финансирования (вероятно, со стороны АГК) увеличили на три миллиарда — до 128 млрд

Срок окупаемости проекта снизился на два года — до 15 лет

Количество рабочих места увеличилось на 40 человек — до 532 человек

Мусоросжигательные заводы теперь называются «заводами по энергетической утилизации» мусора, а раньше — «заводами по термическому обезвреживанию».

С чем связаны изменения, не сообщается. Известно, что проект МСЗ испытывал проблемы. Во-первых, заводы не успевают построить в ранее заявленные сроки. Другая проблема — санкции, которые могут помешать поставкам оборудования швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova.

Последние новости о ходе строительства МСЗ в Хметьево были опубликованы в декабре. С тех пор — тишина.