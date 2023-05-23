Мусоросжигательному заводу под Зеленоградом дали послабления — продлили аренду участка и ждут меньше налогов 23.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Власти Московской области изменили условия строительства четырёх мусоросжигательных заводов, один из которых планируют запустить в Хметьево — в 20 километрах от Зеленограда — увеличили срок аренды земельных участков, резко снизили ожидания от налоговых поступлений, установили требования к локализации оборудования, а заодно переименовали заводы.

Постановление об этих изменениях, подписанное в понедельник, вносит изменения в договоренности 2017 года между правительством Московской области и ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» (АГК-1) по строительству заводов «по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на земельных участках, предоставляемых в аренду без торгов».

Мы проанализировали изменения и вот что выяснили:

  • Срок аренды участков увеличили с 10 до 20 лет
  • Сумма платежей в бюджет уменьшилась с 96 млрд до 21 млрд. При этом теперь упоминаются только налоги, а все остальные платежи в бюджетную систему (импортная пошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду и арендная плата за земельные участки) исчезли
  • Добавлено требование к локализации оборудования — не менее 55%
  • Общий объем финансирования (вероятно, со стороны АГК) увеличили на три миллиарда — до 128 млрд
  • Срок окупаемости проекта снизился на два года — до 15 лет
  • Количество рабочих места увеличилось на 40 человек — до 532 человек
  • Мусоросжигательные заводы теперь называются «заводами по энергетической утилизации» мусора, а раньше — «заводами по термическому обезвреживанию».

С чем связаны изменения, не сообщается. Известно, что проект МСЗ испытывал проблемы. Во-первых, заводы не успевают построить в ранее заявленные сроки. Другая проблема — санкции, которые могут помешать поставкам оборудования швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova.

Последние новости о ходе строительства МСЗ в Хметьево были опубликованы в декабре. С тех пор — тишина.

Что строят в Хметьево

Каждый из строящихся МСЗ будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 70 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.

Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Предполагается, что это электричество будут продавать, но многие эксперты считают, что электричество из мусора получается значительно дороже традиционной.

Петиция за с требованием запретить мусоросжигание в нашей стране набрала 100 тысяч голосов, но в 2021 году правительственная комиссия признала такой запрет нецелесообразным.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мусоросжигательный завод (мсз)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский сад в 6-м микрорайоне собираются закрыть из-за недостатка детей Новости
Летний ИТ-клуб с «Компьютерной академией ТОП» в Зеленограде Реклама
Экраны для защиты от шума скоростных поездов, поставят возле станции Крюково Новости
«One Price» — новый магазин фиксированных цен открылся на Георгиевском проспекте Реклама
Два зеленоградских двора благоустраивают по проектам, которые архитекторы разработали вместе с жителями Новости
«Мамой Клянусь» — доставка грузинской кухни в вашем городе. Теперь доступна доставка от любой суммы заказа Реклама
Начальника зеленоградского отдела полиции подозревают в «пробиве» — продаже персональных данных из закрытых баз данных Новости
Мусоросжигательному заводу под Зеленоградом дали послабления — продлили аренду участка и ждут меньше налогов Новости
«Жилищник» утверждает, что прекратил использовать вонючую краску. И может отказаться от её закупки в следующем году Новости
Большой выбор сумок, чемоданов, кошельков — в магазине на улице Гоголя, 2 Реклама
Известный популяризатор математики выступит с открытой лекцией в зеленоградском храме Афиша
В МИЭТе рассказали о своём строительстве и ремонте: новое общежитие и учебный корпус, ремонт стадиона и клуба, расширение парковки Новости
Новую станцию МЦД-3 начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё тоже можно будет пересесть на метро Новости
Собянин пойдет на выборы мэра от партии «Единая Россия». А не самовыдвиженцем «от партии москвичей», как раньше Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Зеленоградский «Микрон» возобновил стабильное производство чипов для загранпаспортов. Но оформить паспорт на десять лет всё ещё нельзя Новости
На чем и за сколько ездили по будущему Ленинградскому шоссе триста лет назад — история Санкт-Петербургского тракта Истории
Салон красоты «Отрада» предлагает широкий спектр парикмахерских услуг. Также есть бровист, ногтевой сервис и подолог Реклама
Право на застройку во 2-м микрорайоне выиграла красноярская компания, подняв стартовую цену в 12 раз Новости
Лето балета в Зеленограде — четыре жемчужины мирового балета в июле на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Чиновники перекрыли сквозной проход по территории обновлённой поликлиники в 9 микрорайоне. Калитки закрывают «для безопасности пациентов» Новости
Десятки грубых нарушений при капремонте зафиксировали жители дома в 10-м микрорайоне. Вот как они борются за свой дом Истории
Вакансии сети салонов «Точка красоты» — требуются парикмахер, мастер маникюра и администратор Реклама
Останки вещевого рынка уберут с Крюковской площади до 25 мая. Одновременно закончат торговлю овощами и фруктами Новости
Бюджетных мест для технарей стало больше — начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023». Актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Зарядные станции для электромобилей планируют установить в 4-м, 5-м и 14-м микрорайонах Новости
Определены лучшие компании и люди города в «Народной премии Зеленоград.ру 2023». Вот список победителей во всех номинациях Новости
Число преступлений в Зеленограде начало резко снижаться, но всё ещё остаётся одним из самых высоких в Москве Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру