Власти Московской области изменили условия строительства четырёх мусоросжигательных заводов, один из которых планируют запустить в Хметьево — в 20 километрах от Зеленограда — увеличили срок аренды земельных участков, резко снизили ожидания от налоговых поступлений, установили требования к локализации оборудования, а заодно переименовали заводы.
Постановление об этих изменениях, подписанное в понедельник, вносит изменения в договоренности 2017 года между правительством Московской области и ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» (АГК-1) по строительству заводов «по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на земельных участках, предоставляемых в аренду без торгов».
Мы проанализировали изменения и вот что выяснили:
- Срок аренды участков увеличили с 10 до 20 лет
- Сумма платежей в бюджет уменьшилась с 96 млрд до 21 млрд. При этом теперь упоминаются только налоги, а все остальные платежи в бюджетную систему (импортная пошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду и арендная плата за земельные участки) исчезли
- Добавлено требование к локализации оборудования — не менее 55%
- Общий объем финансирования (вероятно, со стороны АГК) увеличили на три миллиарда — до 128 млрд
- Срок окупаемости проекта снизился на два года — до 15 лет
- Количество рабочих места увеличилось на 40 человек — до 532 человек
- Мусоросжигательные заводы теперь называются «заводами по энергетической утилизации» мусора, а раньше — «заводами по термическому обезвреживанию».
С чем связаны изменения, не сообщается. Известно, что проект МСЗ испытывал проблемы. Во-первых, заводы не успевают построить в ранее заявленные сроки. Другая проблема — санкции, которые могут помешать поставкам оборудования швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova.
Последние новости о ходе строительства МСЗ в Хметьево были опубликованы в декабре. С тех пор — тишина.
Каждый из строящихся МСЗ будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 70 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Предполагается, что это электричество будут продавать, но многие эксперты считают, что электричество из мусора получается значительно дороже традиционной.
Петиция за с требованием запретить мусоросжигание в нашей стране набрала 100 тысяч голосов, но в 2021 году правительственная комиссия признала такой запрет нецелесообразным.