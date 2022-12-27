Стройка мусоросжигательного завода под Зеленоградом продвигается вперед. Помешать могут санкции на поставку иностранного оборудования 27.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Для будущего мусоросжигательного завода в Хметьево уходящий год был «плодотворным», считают в компании АГК-1, которая строит МСЗ в пяти километрах от Солнечногорска и в двадцати от Зеленограда.

Как сообщили в АГК-1, завершены работы по устройству трех фундаментов под котлы, идут монолитные работы на дымовой трубе и установка на фундамент трех трансформаторов, параллельно монтируют внутренние металлоконструкции и каркас главного корпуса. До конца года планируют закончить работы по бетонированию стен бункера отходов, доделать монтаж топки котлов и части металлоконструкций. В будущем году — смонтировать котельное оборудование и металлоконструкции главного корпуса, а также завершить монолитные работы бункерного отделения.

Между тем с запуском мусоросжигательных заводов могут возникнуть проблемы. Уже сорваны первоначальные сроки — декабрь 2022 года — и, похоже, солнечногорский МСЗ не успеют достроить и в 2023-м. Это может привести к штрафам или расторжению контракта, сообщал «Коммерсант».

Другая проблема — санкции, которые могут помешать поставкам оборудования швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova. К примеру, такой же завод под Казанью испытывал проблемы с поставками оборудования ещё весной. Премьер-министр Татарстана тогда говорил, что «ищут варианты, как выходить из этой ситуации». Осенью инвестор проекта «РТ-инвест» заявил, что необходимое оборудование произведут в России на предприятиях «Росатома». На это противники МСЗ ответили, что тогда необходимо заново будет проводить экологическую экспертизу. А сейчас стало известно, что запуск казанского МСЗ отложен на неопределенный срок.

Между тем АГК-1 докладывает, что Hitachi Zosen Inova «регулярно» поставляет оборудование и уже завезла в Хметьево 975 тонн техники, включая измельчитель отходов, дизель-генераторную установку, токопроводы, анализатор выброса газов и другое. Правда, о факте наличия поставок после введения санкций, не сообщается.

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Метки:
мусоросжигательный завод (мсз)
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