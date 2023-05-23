Проекты благоустройства двух зеленоградских дворов, в 3 и 9 микрорайонах, были разработаны два года назад по экспериментальной программе так называемого «соучаствующего проектирования» — с участием местных жителей (а не как обычно). Ожидалось, что их реализуют уже в 2022 году, но финансирование задержалось. Двор в 3 микрорайоне расположен между корпусами 301А-301Б-303-309-361-362 — на углу площади Юности. Двор в 9 микрорайоне — между школой 853 и корпусами 902А-904.
Оба двора попали в экспериментальную программу «Проектируем район» организации «Мой район» в 2020—2021 году. Управы Савёлки и Старое Крюково вместе с командой проекта тогда организовали несколько совместных встреч для жителей и архитекторов зеленоградской мастерской главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры. На встречах обсуждались разные варианты зонирования и оснащения и озеленения дворов. Жители высказывали пожелания, как обновить двор, где и какие разместить площадки и дорожки и какое сделать на них покрытие, какие выбрать малые архитектурные формы (лавочки, урны и т. п.) и спортивное оборудование. Архитекторы в несколько этапов создавали концепцию будущего двора, показывали её и вносили поправки. Весь процесс подробно освещался в интернете — на сайте и в соцсетях, куда пригласили всех заинтересованных для диалога: по двору в 3 микрорайоне (сайт, вконтакт) и двору в 9 микррайоне (сайт, вконтакт).
Презентации готовых проектов будущего благоустройства состоялись в сентябре 2021 года прямо во дворах, под открытым небом. Каждый желающий мог изучить описание и иллюстрации на стендах и даже совершить «прогулку» по будущему двору при помощи очков дополненной реальности. На суд зеленоградцев представили итоги проектирования — экспозицию с плакатами, а также виртуальные рендеры, которые можно было увидеть, надев VR-очки.
Во дворе корпусов 904-902А ремонт уже начался. Там заранее поставили «дополнительные опоры наружного освещения», как сообщил глава управы Василий Харпак, а с 15 мая подрядчик должен был приступить к благоустроительным работам — обустройству двух новых детских площадок. При этом демонтаж старой площадки и окружающих ее лавочек пройдёт в рамках другого конкурса, работы по которому предполагалось начать 9 июня.
На обновленных площадках сделают покрытие из плит каучуковой крошки EPDM и поставят игровые элементы, комплексы и МАФы для детей разного возраста, рассказывает управа. Одна из площадок будет на космическую тематику, с домиком «Спускаемый модуль», песочным двориком «Марсианская башня» и большим игровым городком «Космопорт» — как и предполагалось в проекте.
Одновременно вдоль корпуса 914 заменят асфальт на проездах и тротуарах, дорожные и садовые бордюры. При этом число парковочных мест возле дома планировалось увеличить. Эти работы планируется начать 9 июня и закончить к 1 августа.
Заметим, что проект благоустройства прорабатывался не только для детской площадки, но и для всей большой зелёной территории между корпусом 904, школой 853 и детским садом — здесь проходит узкая «транзитная» дорожка в лесопарк от жилых домов. Вместо неё спроектировали широкую аллею для прогулок с зоной тихого отдыха, клумбами, лавочками и парковыми качелями, рядом — спортивную зону со столами для пинг-понга под навесом и вторую спортивную зону (рядом с голубятней у леса) с тренажерами и воркаутом. Вокруг круглой детской площадки провели расположили кольцо детской велодорожки. Обещали даже поставить «урны для собак», чтобы жители могли убирать за своими питомцами. Будут ли все эти планы выполнены — пока непонятно.
Вообще двор корпуса 904 в этом году станет лишь частью масштабного благоустройства в микрорайоне: рядом будут обновлять второй участок Аллеи вязов и двор корпуса 905, а также детские площадки между корпусами 902 и 903, чуть дальше — проезды и площадки вокруг корпусов 915-917 и Каштановую аллею ветеранов рядом с Дворцом творчества.
Ремонт большого двора между корпусами 303, 301А, 301Б, 361 и 362 планируется начать 9 июня и закончить к 1 августа. Здесь также будет комплексное благоустройство, на которое уже проведён конкурс: замена асфальта и бордюров, установка 20 столбиков, отделяющих пешеходов от машин, и пяти дорожных знаков, устройство пешеходных дорожек и газонов, понижение бордюров для съезда с тротуаров на проезжую часть, ремонт газонов.
По проекту, разработанному вместе с жителями, во дворе планировали сделать зоны для игры в шахматы и площадки для настольного тенниса, зона воркаута и тренажеры, большую игровую площадку для школьников с интерактивным городком и площадки для малышей с песочницами и качелями.
Анонсируя программу благоустройства района на 2023 год, замглавы управы района Савелки Василий Харпак в радиоэфире «Зеленоград сегодня» подтвердил, что здесь смонтируют новые детскую и спортивную площадки, установят различные уличные тренажеры и конструкции для воркаута. Кроме этого, будут обновлены пешеходные дорожки, появятся столы для настольного тенниса, парковые диваны, качели. Однако конкурса на эти работы, как и по 9 микрорайону, нет в открытом доступе.
Главный архитектор проекта Милена Резонова рассказывала, что сама выросла в этом дворе, а два года назад вместе с жителями и командой архитекторов ей посчастливилось над ним поработать.
Будут ли подобным образом проектировать благоустройство других зеленоградских дворов, пока неизвестно. В программе на 2023 год их нет, а участие в проекте теперь происходит только дистанционно — через систему «Электронный дом». Жители теперь принимают участие в электронных опросах, результаты которых обещают учитывать в концепциях благоустройства. Живого общения, видимо, больше не будет.