Оба двора попали в экспериментальную программу «Проектируем район» организации «Мой район» в 2020—2021 году. Управы Савёлки и Старое Крюково вместе с командой проекта тогда организовали несколько совместных встреч для жителей и архитекторов зеленоградской мастерской главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры. На встречах обсуждались разные варианты зонирования и оснащения и озеленения дворов. Жители высказывали пожелания, как обновить двор, где и какие разместить площадки и дорожки и какое сделать на них покрытие, какие выбрать малые архитектурные формы (лавочки, урны и т. п.) и спортивное оборудование. Архитекторы в несколько этапов создавали концепцию будущего двора, показывали её и вносили поправки. Весь процесс подробно освещался в интернете — на сайте и в соцсетях, куда пригласили всех заинтересованных для диалога: по двору в 3 микрорайоне (сайт, вконтакт) и двору в 9 микррайоне (сайт, вконтакт).

Презентации готовых проектов будущего благоустройства состоялись в сентябре 2021 года прямо во дворах, под открытым небом. Каждый желающий мог изучить описание и иллюстрации на стендах и даже совершить «прогулку» по будущему двору при помощи очков дополненной реальности. На суд зеленоградцев представили итоги проектирования — экспозицию с плакатами, а также виртуальные рендеры, которые можно было увидеть, надев VR-очки.