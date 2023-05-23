Металлические шумозащитные экраны появятся напротив Железнодорожной и Заводской улиц, у станций Малино, Фирсановская и Сходня. Сделают это при строительстве дополнительных путей для перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ). Экраны должны установить до конца 2023 года.

В границах Зеленограда адресные ориентиры установки экранов следующие: улица Железнодорожная на всем её протяжении, улица Заводская, дома со 2-го по 12-й, Заводской переулок, Новокрюковская улица, корпуса 1471, 1462, 1824, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Установку шумозащитных экранов от Крюково до Сходни заказало АО «РЖДстрой», эти работы оцениваются в 295 миллионов рублей. Судя по проектным документам, смонтируют щиты высотой 4 и 4,5 метра.

Шумозащитные щиты поставят «в рамках строительства дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение». В ближайшей перспективе эти пути нужны для перевода на них поездов «Сапсан», пригородных экспрессов (например, из Твери), поездов дальнего следования. А в отдаленной — для поездов ВСМ Москва—Петербург. В Зеленограде эти скоростные пути пройдут со стороны нового города (района Крюково).



Сейчас шумозащитные экраны стоят вдоль путей напротив 8-го, 14-го и 18-го микрорайонов. Насколько они защищают от шума, непонятно. Жители ближайших к железной дороге домов периодически жалуются на шум. «Для жителей этажей выше, наверное, пятого, в корпусах 1824 и 1462, ничего не изменилось» , — комментировал местный житель эффективность экранов местный житель. Оставят ли существующие экраны со стороны нового города, когда построят новые скоростные пути и поставят новые щиты, пока неизвестно.