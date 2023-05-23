Экраны для защиты от шума скоростных поездов, поставят возле станции Крюково 23.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Металлические шумозащитные экраны появятся напротив Железнодорожной и Заводской улиц, у станций Малино, Фирсановская и Сходня. Сделают это при строительстве дополнительных путей для перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ). Экраны должны установить до конца 2023 года.

В границах Зеленограда адресные ориентиры установки экранов следующие: улица Железнодорожная на всем её протяжении, улица Заводская, дома со 2-го по 12-й, Заводской переулок, Новокрюковская улица, корпуса 1471, 1462, 1824, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Установку шумозащитных экранов от Крюково до Сходни заказало АО «РЖДстрой», эти работы оцениваются в 295 миллионов рублей. Судя по проектным документам, смонтируют щиты высотой 4 и 4,5 метра.

Шумозащитные щиты поставят «в рамках строительства дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение». В ближайшей перспективе эти пути нужны для перевода на них поездов «Сапсан», пригородных экспрессов (например, из Твери), поездов дальнего следования. А в отдаленной — для поездов ВСМ Москва—Петербург. В Зеленограде эти скоростные пути пройдут со стороны нового города (района Крюково).

Сейчас шумозащитные экраны стоят вдоль путей напротив 8-го, 14-го и 18-го микрорайонов. Насколько они защищают от шума, непонятно. Жители ближайших к железной дороге домов периодически жалуются на шум. «Для жителей этажей выше, наверное, пятого, в корпусах 1824 и 1462, ничего не изменилось» , — комментировал местный житель эффективность экранов местный житель. Оставят ли существующие экраны со стороны нового города, когда построят новые скоростные пути и поставят новые щиты, пока неизвестно.

Читайте также
Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек — стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 14, станция крюково, микрорайон 18, шум и закон о тишине, всм
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский сад в 6-м микрорайоне собираются закрыть из-за недостатка детей Новости
Летний ИТ-клуб с «Компьютерной академией ТОП» в Зеленограде Реклама
Экраны для защиты от шума скоростных поездов, поставят возле станции Крюково Новости
«One Price» — новый магазин фиксированных цен открылся на Георгиевском проспекте Реклама
Два зеленоградских двора благоустраивают по проектам, которые архитекторы разработали вместе с жителями Новости
«Мамой Клянусь» — доставка грузинской кухни в вашем городе. Теперь доступна доставка от любой суммы заказа Реклама
Начальника зеленоградского отдела полиции подозревают в «пробиве» — продаже персональных данных из закрытых баз данных Новости
Мусоросжигательному заводу под Зеленоградом дали послабления — продлили аренду участка и ждут меньше налогов Новости
«Жилищник» утверждает, что прекратил использовать вонючую краску. И может отказаться от её закупки в следующем году Новости
Большой выбор сумок, чемоданов, кошельков — в магазине на улице Гоголя, 2 Реклама
Известный популяризатор математики выступит с открытой лекцией в зеленоградском храме Афиша
В МИЭТе рассказали о своём строительстве и ремонте: новое общежитие и учебный корпус, ремонт стадиона и клуба, расширение парковки Новости
Новую станцию МЦД-3 начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё тоже можно будет пересесть на метро Новости
Собянин пойдет на выборы мэра от партии «Единая Россия». А не самовыдвиженцем «от партии москвичей», как раньше Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Зеленоградский «Микрон» возобновил стабильное производство чипов для загранпаспортов. Но оформить паспорт на десять лет всё ещё нельзя Новости
На чем и за сколько ездили по будущему Ленинградскому шоссе триста лет назад — история Санкт-Петербургского тракта Истории
Салон красоты «Отрада» предлагает широкий спектр парикмахерских услуг. Также есть бровист, ногтевой сервис и подолог Реклама
Право на застройку во 2-м микрорайоне выиграла красноярская компания, подняв стартовую цену в 12 раз Новости
Лето балета в Зеленограде — четыре жемчужины мирового балета в июле на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Чиновники перекрыли сквозной проход по территории обновлённой поликлиники в 9 микрорайоне. Калитки закрывают «для безопасности пациентов» Новости
Десятки грубых нарушений при капремонте зафиксировали жители дома в 10-м микрорайоне. Вот как они борются за свой дом Истории
Вакансии сети салонов «Точка красоты» — требуются парикмахер, мастер маникюра и администратор Реклама
Останки вещевого рынка уберут с Крюковской площади до 25 мая. Одновременно закончат торговлю овощами и фруктами Новости
Бюджетных мест для технарей стало больше — начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023». Актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Зарядные станции для электромобилей планируют установить в 4-м, 5-м и 14-м микрорайонах Новости
Определены лучшие компании и люди города в «Народной премии Зеленоград.ру 2023». Вот список победителей во всех номинациях Новости
Число преступлений в Зеленограде начало резко снижаться, но всё ещё остаётся одним из самых высоких в Москве Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру