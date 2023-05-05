Новые спектакли покажут в следующем театральном сезоне, осенью 2023 года, рассказала директор театра Инна Варфоломеева.

«Калле Блюмквист — сыщик» — постановка по книге Астрид Линдгрен. Этот спектакль для детей и подростков выйдет в октябре или ноябре.



«Посадник» — историческая пьеса Алексея Толстого. Спектакль выйдет в сентябре.

Репертуар театра на май-июнь можно посмотреть на сайте.