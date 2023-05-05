Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого 05.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Новые спектакли покажут в следующем театральном сезоне, осенью 2023 года, рассказала директор театра Инна Варфоломеева.

«Калле Блюмквист — сыщик» — постановка по книге Астрид Линдгрен. Этот спектакль для детей и подростков выйдет в октябре или ноябре.

«Посадник» — историческая пьеса Алексея Толстого. Спектакль выйдет в сентябре.

Репертуар театра на май-июнь можно посмотреть на сайте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
театр, Ведогонь-театр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого Новости
Художников-волонтёров приглашают раскрасить домики возле Школьного озера Новости
Лето в «Середниково Парк» — идёт запись в лагерь-клуб BeanClub для детей 6-12 лет Реклама
Мемориал «Последний рубеж» на Пятницком шоссе оказался заброшенным даже в канун Дня Победы. Следственный комитет начал проверку Новости
Вынесен приговор по делу о гибели пассажира электрички, которого зажало дверьми. Что выяснило следствие, как оправдывался машинист и почему трагедия может повториться Истории
Какие места в Зеленограде обрабатывают от клещей Гид
Детский театр «Крылья» открывает весенне-летнюю сессию спектаклей — начало 11 мая Реклама
День Победы 9 мая в Зеленограде — салют и больше ничего Гид
Хватит откладывать хорошее на потом! Sura Sushi знает, что ты точно заслуживаешь счастья именно сейчас Реклама
Поликлиника в 9 микрорайоне начнет работать 15 мая. Официально это не подтверждают, но запись к врачам уже идет Новости
Детский праздник в честь 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 14 мая у Покровского храма в Рузино Афиша
Власти Москвы запретили полеты беспилотников после ночной атаки на Кремль Новости
Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла на Фирсановском шоссе Новости
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
На Панфиловском проспекте возле ТЦ «Ольга» плитку заменят на асфальт Новости
МРТ c широким туннельным диаметром в медицинском центре «Томоград» Реклама
В здании вокзала станции Крюково могут открыть музей железнодорожников Новости
Благоустройство в Зеленограде — где и что сделают в 2023 году по контракту почти на триста миллионов (который ещё не подписан, а работы по нему уже идут) Истории
Типография «Рехаус» предлагает изготовление наружной рекламы любой сложности — а также офсетную печать и другие типографские услуги Реклама
Магазин сети «Магнит» откроется в 3-м микрорайоне Новости
Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи Истории
Школа IQ007 открывает запись в «Летнюю Школу» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях в 2023 году Гид
Летние IT-смены с ЦКО и ДО школьникам 2-10 классов — лето с интересом и пользой! Реклама
Вакансия рыболовного магазина «Рыболов-88» — требуется продавец-консультант, 30 тысяч + % от продаж Реклама
История платформы Малино, которую планировали сделать главной станцией для Зеленограда, а сейчас закрыли, чтобы дать ей новую жизнь Истории
«Нельзя, негде, не получится» — как ищут место под парковку для многочисленных посетителей Дворца творчества и нового спорткомплекса «Спутник Арена» Истории
Детям запретили залезать на фигуры из искусственной травы Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру