Новые спектакли покажут в следующем театральном сезоне, осенью 2023 года, рассказала директор театра Инна Варфоломеева.
«Калле Блюмквист — сыщик» — постановка по книге Астрид Линдгрен. Этот спектакль для детей и подростков выйдет в октябре или ноябре.
«Посадник» — историческая пьеса Алексея Толстого. Спектакль выйдет в сентябре.
Репертуар театра на май-июнь можно посмотреть на сайте.
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