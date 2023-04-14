Две неправильно стоящие остановки в Крюково не могут перенести больше десяти лет 14.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Остановка «Корпус 1420» на улице Александровка находится перед нерегулируемым пешеходным переходом. А по ГОСТу должна быть после него. Неправильное расположение затрудняет видимость и провоцирует дорожные аварии. Такая же ситуация на Заводской у дома 32. Проблема не решается годами.

Вопрос о переносе остановок «Корпус 1420» и «Промкомбинат» рассмотрели на очередном заседании комиссии префектуры по безопасности дорожного движения. Оба адреса предложил обсудить зеленоградский отдел ГИБДД, потому что возле этих остановок в прошлом году были ДТП с пострадавшими людьми. А обследование выявило в этом месте «неудовлетворительные дорожные условия» — то самое неправильное расположение остановок и перехода. Проект улучшающих дорожную обстановку мероприятий давно подготовлен «Центром организации дорожного движения» (ЦОДД). Но комиссия постановила, что эти работы «носят капитальный характер». Что касается остановки «Корпус 1420» — возможность выполнить проект её переноса предложено рассмотреть управе района Крюково и доложить о результатах до июля. А на Заводской, 32 участок улицы надо включить в одну из государственных программ по комплексному благоустройству или реконструкции- тогда и вопрос с переносом остановки решится. Здесь та же ситуация, что и с парковочными карманами на Березовой аллее и улице Летчика Полагушина — их можно сделать только при включении в общемосковские программы.

Перенести остановку «Корпус 1420» планировалось еще в 2011 году. Этот адрес значился в распоряжении префектуры от 27.01.2011 — программе повышения безопасности дорожного движения. А вопрос с остановкой на Заводской обсуждался в 2019 году.

Перенести не остановку, а «зебру» на улице Александровка не получится. В этом случае просто нет места для размещения перехода за остановкой, пояснили «Зеленоград.ру» в ЦОДД.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, автобусная остановка
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