Появление знаков вызвало недовольство у автомобилистов из ближайших домов — они забеспокоились, что теперь автомобили с проезда начнут эвакуировать, и спрашивали: «Куда девать машины?» Кто-то предложил ввести одностороннее движение по проезду (в сторону Солнечной аллеи) или оставить возможность парковки только в ночные часы (например, с 19 до 7 часов). А кто-то припомнил, что подобные знаки уже когда-то были, а потом исчезли — «И эти исчезнут».

Действительно, вскоре знаки запрета стоянки и остановки исчезли, как дурной сон, и всё пошло своим чередом. А к апрелю префектура добралась до рассмотрения ситуации.