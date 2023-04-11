Ситуацию с «бутылочным горлышком» на выезде из 9 микрорайона (от корпусов 901-902) и предложение жителей сделать односторонним местный проезд-дублёр Солнечной аллеи (мимо корпусов 908, 913 и 906) обсудили в префектуре на комиссии по безопасности дорожного движения. Решили, что проезд односторонним не будет, но и стоянку/остановку вдоль него не запретят — это сделают на другом участке, ближе к выезду из микрорайона и дальше от жилых домов. А сам выезд на Солнечную аллею весной или летом будет расширен до двух полос.
В начале января на проезде-дублёре внутри 9 микрорайона неожиданно появились знаки запрета стоянки и остановки машин — позади «Перекрёстка» (корпус 900), у корпусов 908 и 913. Многие жители пользуются этим маршрутом для выезда из микрорайона, при этом там вереницей стоят машины — поэтому зимой коммунальщикам сложно чистить дороги, а для проезда свободна только одна полоса, что зачастую вызывает пробки и конфликты.
Появление знаков вызвало недовольство у автомобилистов из ближайших домов — они забеспокоились, что теперь автомобили с проезда начнут эвакуировать, и спрашивали: «Куда девать машины?» Кто-то предложил ввести одностороннее движение по проезду (в сторону Солнечной аллеи) или оставить возможность парковки только в ночные часы (например, с 19 до 7 часов). А кто-то припомнил, что подобные знаки уже когда-то были, а потом исчезли — «И эти исчезнут».
Действительно, вскоре знаки запрета стоянки и остановки исчезли, как дурной сон, и всё пошло своим чередом. А к апрелю префектура добралась до рассмотрения ситуации.
Комиссия префектуры пришла к выводу, что нецелесообразно ни одностороннее движение, ни ограничения остановки и стоянки (даже ночью).
«Организация одностороннего движения приведет к дополнительной нагрузке движения транспорта на дворовых проездах. Введение ограничений на остановку/стоянку транспортных средств на рассматриваемом проезде нецелесообразно в связи с отсутствием альтернативных мест организации парковочного пространства» , — так аргументировано решение комиссии.
В протоколе заседания уточняется, что проезд находится в жилой зоне, где движение и стоянка уже ограничены ПДД: запрещено сквозное движение, движение во скоростью более более 20 км/час, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
Одновременно комиссия рассмотрела другую проблему — а фактически, всё ту же: «бутылочное горлышко», в которое упирается и проезд-дублёр, и другие местные проезды 9 микрорайона при выезде на Солнечную аллею. Местные жители не раз призывали городскую администрацию обратить на неё внимание — ситуация в часы пик уже сейчас очень напряженная, а со сдачей трех домов-новостроек (корпус 901Б, корпуса 935 и 936) в этой части микрорайона всё станет гораздо хуже. По данным ГИБДД, за 2022 год на этом выезде произошло 17 ДТП, в основном столкновения, были и пострадавшие.
Оказалось, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже разработал проект организации дорожного движения для выезда от корпусов 901-902:
- Нанесение дорожной разметки, предусматривающей три полосы — две на выезд на Солнечную аллею, одна на въезд в 9 микрорайон. Разметку должны нанести в весенне-летний период
- Введение ограничений на остановку/стоянку транспортных средств на 40-метровом участке местного проезда
- Проверка и корректировка режима работы светофора.
Светофор уже скорректирован, как указано в протоколе комиссии, знаки «остановка запрещена» тоже установлены — вдоль дороги от въезда в 9 микрорайон к корпусу 936. Там же, по свидетельству местного жителя, появился и новый знак «Работает эвакуатор». До этого автомобилисты активно парковались здесь вдоль обочины, время от времени к ним присоединялся и транспорт строителей корпуса 936.
«Вместо того, чтобы расширить на одну полосу для парковочных мест, сделали абсолютно бессмысленную „кормушку“ , — отозвался о нововведениях Игорь К. в своем обращении в префектуру. — Кроме уменьшения парковочных мест и пополнения бюджета эти знаки никакой пользы не несут. Сквозное движение усилится, и на въезде/выезде будет пробка еще больше, „бутылочное горлышко“ никуда не денется. То есть, вместо благоустройства продолжили кошмарить автовладельцев микрорайона с вытаскиванием из них денег».
Обстановка с парковками в микрорайоне напряженная, особенно после начала строительства новых домов по реновации (934-936), которые заняли место большой плоскостной парковки. Вот уже несколько лет на все обращения автомобилистов управа предлагает им занимать места в многоуровневом паркинге на дальнем краю 8 микрорайона, у железной дороги и старого моста — до неё от ближайших домов 9 микрорайона метров 700 пешком. Строительство новых парковок или паркингов внутри микрорайона пока не планируется — для этого нет места, заверяют в управе.