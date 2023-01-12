Новые знаки сразу же вызвали бурное обсуждение в чате 9 микрорайона. Жители близлежащих домов забеспокоились, что теперь автомобили с проезда начнут эвакуировать, и спрашивали: «Куда девать машины? Домой забирать?» Кто-то отвечал в духе «Ваши машины — ваши проблемы», «Давно пора», другие подтверждали: «Утром тут полный трэш с выездом на Солнечную аллею: и в школы везут, и в садики». А кто-то припомнил, что подобные знаки уже когда-то были, а потом исчезли — «И эти исчезнут».

В качестве альтернативы появилась идея ввести одностороннее движение по проезду в сторону Солнечной аллеи. Или оставить возможность парковки только в ночные часы — например, с 19 до 7 часов.

Правильным ли было решение об установке знаков — мнения об этом разделились почти поровну: «Правильное» — высказались 45% из почти двухсот участников опроса в группе 9 микрорайона (вконтакте и в телеграме), «Неправильное» — считают 40%. Остальные 15% засомневались — «Даже не знаю».

Обстановка с парковками в микрорайоне действительно напряженная, особенно после начала строительства новых домов по реновации (934-936), которые заняли место большой плоскостной парковки. Вот уже несколько лет на все обращения автомобилистов управа предлагает им занимать места в многоуровневом паркинге на дальнем краю 8 микрорайона, у железной дороги и старого моста — до неё от ближайших домов 9 микрорайона метров 700 пешком. Строительство новых парковок или паркингов внутри микрорайона пока не планируется — для этого нет места, заверяют в управе.