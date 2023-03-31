Предупреждения об отраве для собак развесили в бульварной зоне 16-го микрорайона
Маленькая, гладкошерстная, серая собака была привязана и практически подвешена пластиковой лентой к дереву. Вокруг следы крови. Она не шевелилась, следов дыхания не было, сообщили в группе «Потеряшки Зеленограда» вконтакте.
vk.com/zelpesikot
На место происшествия — в лесопарк 2-го микрорайона — вызвали сотрудников правоохранительных органов. Если у вас есть какая-либо информация об этом, пожалуйста, сообщите в полицию по номеру 112.
В начале марта стало известно о ещё одной попытке жестоко избавиться от собаки — кто-то связал её и бросил в лесу. Но в этом случае местные жители нашли её ещё живой.
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