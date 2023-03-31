На место происшествия — в лесопарк 2-го микрорайона — вызвали сотрудников правоохранительных органов. Если у вас есть какая-либо информация об этом, пожалуйста, сообщите в полицию по номеру 112.

В начале марта стало известно о ещё одной попытке жестоко избавиться от собаки — кто-то связал её и бросил в лесу. Но в этом случае местные жители нашли её ещё живой.