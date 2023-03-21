«Сегодня от крысиного яда на газоне 7-го микрорайона пострадала моя собака» — письмо в редакцию
В объявлении собаководов предупреждают, что в этом месте «некоторая группа лиц» разлила на снег яд (изониазид), у которого сладкий вкус и поэтому собаки захотят его съесть. Поэтому не надо отпускать собаку с поводка.
Есть ли яд на самом деле или это просто страшилка, чтобы дисциплинировать владельцев собак, неизвестно.
В чате 16-го микрорайона уже предупредили «догхантеров», что в случае отравления найдут их с помощью камер и будут требовать уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества (юридически домашнее животное — имущество владельца).
На это собаководов попросили выгуливать своих питомцев в наморднике, и опубликовали свежее видео собаки в ошейнике, но вообще без хозяина — на так называемом «самовыгуле».
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