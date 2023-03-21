В объявлении собаководов предупреждают, что в этом месте «некоторая группа лиц» разлила на снег яд (изониазид), у которого сладкий вкус и поэтому собаки захотят его съесть. Поэтому не надо отпускать собаку с поводка.

Есть ли яд на самом деле или это просто страшилка, чтобы дисциплинировать владельцев собак, неизвестно.

В чате 16-го микрорайона уже предупредили «догхантеров», что в случае отравления найдут их с помощью камер и будут требовать уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества (юридически домашнее животное — имущество владельца).

На это собаководов попросили выгуливать своих питомцев в наморднике, и опубликовали свежее видео собаки в ошейнике, но вообще без хозяина — на так называемом «самовыгуле».