Четыре человека пострадали в ДТП на прошлой недели — двое пассажиров столкнувшихся машин и двое пешеходов 27.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Днем 20 марта на Сосновой аллее, возле пешеходного перехода у корпуса 704, столкнулись три попутные машины. «Мицубиси ASX» в результате несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», после чего «Мицубиси» продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». В результате пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Мицубиси».

Утром 23 марта на улице Логвиненко, напротив корпуса 1447 столкнулись три машины: автомобиль «Киа Рио» двигался по улице Логвиненко от улицы Каменка в направлении улицы Андреевка и столкнулся с «Мазда Демио». В результате столкновения «Мазда» продвинулась вперед и столкнулся с такси «Киа Рио». В результате пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Мазды», которая позже сама обратилась в поликлинику.

Вечером 23 марта на проспекте Генерала Алексеева, напротив корпуса 118, пешеход переходил улицу не по переходу (хотя рядом есть «зебра» со светофором). На него наехал водитель автомобиля «БМВ». После наезда пешеход по инерции сместился на встречную полосу и ударился о водительскую дверь автомобиля «Ниссан Кашкай». Позднее пешеход сам обратился за медицинской помощью.

Вечером 24 марта на Центральном проспекте, напротив дома 1 строения 5 площади Шокина (спорткомплекс) водитель «Мазды 3» ехал по дублёру Центрального проспекта и наехал на пешехода, которая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.

Всего за прошлую неделю по данным ГИБДД в Зеленограде зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествий.

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Метки:
дтп, пешеходы, дтп с участием детей
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