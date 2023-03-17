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Флюорография оказалась не обязательна для проведения других медицинских исследований — объяснили в департаменте здравоохранения 17.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Но фоне проблем с проведением флюорографии в Зеленограде выяснилось, что часть назначений этого обследования проводится без понятных показаний к нему. Департамент здравоохранения заявил, что нельзя обуславливать проведение какого-либо обследование прохождением флюорографии.

Например, одного пациента невролог перед МРТ заставил проходить флюорографию, а из-за поломки флюорографа, проведение МРТ задержалось на несколько недель.

Какими документами, медицинскими стандартами, клиническими рекомендациями и т. п. обусловлены подобные направления на «обязательную» флюорографию, и в каких случаях врач поликлиники может обязать пациента пройти флюорографию для продолжения лечения, непонятно. В департаменте на этот вопрос прямо не ответили, сославшись на то, что ответственность за своевременное и квалифицированное обследование и лечение пациента несет лечащий врач, и он определяет наличие показаний и противопоказаний для проведения исследований.

Вместе с тем в департаменте подчеркнули, что «отсутствие результатов флюорографии не препятствует проведению других диагностических исследований пациентам».

Что делать пациенту, в случае такого назначения, в департаменте прямо не ответили, но предложили присылать им данные для разбора конкретных ситуаций. Вероятно, пациенту следует прямо спросить лечащего врача, обязательно ли прохождение флюорографии и чем обусловлено это назначение, а в случае неудовлетворительного ответа обратиться к главврачу поликлиники или в департамент здравоохранения. Присылайте также такую информацию в редакцию (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).

На вопрос, возможно ли, что назначение флюорографии для продолжения лечения может быть вызвано желанием администрации поликлиники выполнить плановые показатели по проведению флюорографии, диспансеризации и т. п., в департаменте прямо не ответили.

При этом, по данным департамента, средний срок ожидания флюорографии в Зеленограде за две недели марта снизился практически в два раза по сравнению с предыдущими месяцами.

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Метки:
медицина, флюорография
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