Сделать флюорографию бесплатно и без предварительной записи стало актуально — из-за ремонта поликлиник и поломок оборудования в городе работает один стационарный флюорограф.



Поэтому во дворе поликлиники в 20-м микрорайоне со вторника работает флюорограф на базе грузовика. Правда, время работы ограничено — всего четыре с половиной часа (с 9:00 до 13:30) и только по будням.

Похоже, желающих пока больше, чем может обслужить мобильный флюорограф. Наш читатель Егор, приславший фотографию, простоял в этой очереди на обследование не меньше часа.



Есть ли возможность увеличить время работы мобильного флюорографа и/или поставить ещё один мобильный пункт, пока неизвестно.