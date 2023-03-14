Пациенты зеленоградских поликлиник не могут лечиться из-за дефицита флюорографов. Остался один, и тот постоянно ломается
Сделать флюорографию бесплатно и без предварительной записи стало актуально — из-за ремонта поликлиник и поломок оборудования в городе работает один стационарный флюорограф.
Поэтому во дворе поликлиники в 20-м микрорайоне со вторника работает флюорограф на базе грузовика. Правда, время работы ограничено — всего четыре с половиной часа (с 9:00 до 13:30) и только по будням.
Похоже, желающих пока больше, чем может обслужить мобильный флюорограф. Наш читатель Егор, приславший фотографию, простоял в этой очереди на обследование не меньше часа.
Есть ли возможность увеличить время работы мобильного флюорографа и/или поставить ещё один мобильный пункт, пока неизвестно.
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