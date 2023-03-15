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Платформа «обрушилась» на станции Подрезково 15.03.2023 ZELENOGRAD.RU

«На пассажирской платформе номер 1 станции Подрезково работниками Октябрьской дирекции пассажирских обустройств проводится плановая работа по замене дефектных элементов пассажирской платформы, — сообщили в РЖД изданию Подъем. — Место проведения работ огорожено для безопасности пассажиров».

Однако на фотографии ограждения нет и, если работы проводились планово, то непонятно, почему планово не поставили ограждение.

На старых платформах станции Крюково тоже частенько появлялись дыры в асфальте, а в июне прошлого года фрагмент платформы обрушился. В РЖД тогда это объяснили «проседанием дефектной плиты», на время ремонта над провалом сделали деревянный настил.

Подрезково — одна из станций будущего МДЦ-3, которую планируют реконструировать. Построят полноценные пассажирские терминалы с лифтами, а над платформами — навесы. Будут ли делать новые платформы, пока неизвестно.

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Метки:
электричка, подрезково
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Обсуждение
A T
7 часов назад
> проводится плановая работа по замене дефектных элементов пассажирской платформы
Если работа плановая, то и дефектные элементы обрушились в соответствии с планом? Надеюсь, в том плане не было предусмотрено получения людьми травм - ушибов, переломов, растяжений, а то мало ли...
Человек с Земли
1 час назад
"Какая интересная настроечная таблица,паутину напоминает"! Так и тут-плановые работы по замене асфальта проводят со снятием слоя бетона??
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