Префект Зеленограда Анатолий Смирнов награждён Орденом Александра Невского 10.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Этим орденом награждаются госслужащие «за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты». Для награждения, как правило, нужно иметь стаж госслужбы не меньше 20 лет. Это условие выполнено — Смирнов на должности префекта более 23 лет.

О награждении сообщила префектура в репортаже о торжественном концерте в честь 65-летия Зеленограда, однако указ Президента о награждении пока не опубликован.

Смирнов также награждён Орденами Почета и Дружбы.

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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, орден
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