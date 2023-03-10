Этим орденом награждаются госслужащие «за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты». Для награждения, как правило, нужно иметь стаж госслужбы не меньше 20 лет. Это условие выполнено — Смирнов на должности префекта более 23 лет.