1
«Хотели развеселить женщин» — что имели в виду участники странных пикетов к 8 марта 09.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Пикеты с плакатами «Сегодня я сам помою посуду», «Я вынес мусор», «Дорогая, ты всегда права» и «Каждому мужчине — работу, каждой женщине — мужчину» стояли 8 марта в людных местах Зеленограда. Оказалось, что это акция «Молодой гвардии Единой России».

Организатор акции не считает, что плакаты пропагандируют неравенство, оставляя женщинам лишь роль домохозяйки (она выносит мусор и моет посуду, кроме одного дня в году), право говорить глупости («ты всегда права») и просто быть при мужчине (ему — работу, ей — мужчину).

«Плакаты были написаны в шуточной форме, с целью развеселить наших женщин и поднять им настроение, скорее призывая мужчин к действиям, — пояснил „Зеленоград.ру“ руководитель окружного отделения МГЕР Андрей Королев. — Я нейтрально отношусь к равноправию и поддерживаю его, прекрасно осведомлен, что праздник посвящен, в частности, борьбе женщин за равные права. Про работу для мужчин написано к тому, что женщина никогда не должна ни в чем нуждаться и мужчины в большинстве своем должны ухаживать за ними».

«В нашей семье нет деления на специфические „мужские“ или „женские“ обязанности по дому» — так ответили 47% участников опроса в телеграм-канале «Зеленоград.ру». В 19% семей домашнюю работу выполняют в основном женщины. В 32% семей домашние дела разделены на сугубо мужские или женские.

Читайте также
Женщинам снова разрешили работать машинистами поездов в московском метро. Список запрещенных для женщин профессий значительно сокращен
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
феминизм
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
1 час назад
Мальчики, идея постебаться над современным 8 марта неплоха, но зачем вам эти плакатики, лучше просто будьте милыми, цветущими, желанными, радуйте и вдохновляйте своих девочек, ведь вы - украшение нашей жизни.
P.S. И не обижайтесь, я ведь от чистого сердца хочу вас развеселить <3 *-:
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам Партнерский материал
Что делать, если в вашем подъезде воняет краской — инструкция от Роспотребнадзора Новости
Дистанционные курсы сметчиков — рассказываем, какие преимущества они дают Реклама
«Хотели развеселить женщин» — что имели в виду участники странных пикетов к 8 марта Новости
«Мастерская чудес». Большое иллюзионное шоу — 26 марта в КЦ «Зеленоград» Афиша
Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue Реклама
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 18 марта, библиотека в корпусе 1462 Афиша
Олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский стали гостями детских гимнастических соревнований «Кубок Sportik Gym». Теперь клуб может сам присваивать спортивные разряды Реклама
К 8 марта история летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде - как женщины-лётчицы боролись за право воевать Истории
Рок-хиты в исполнении оркестра волынщиков City Pipes — 26 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Семейный утренник «Мамаслёт» — 9 марта в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Сто лет назад родился летчик Полагушин, в честь которого названа улица в Зеленограде — вот его история Истории
Четыре хора споют в Зеленограде вместе и по отдельности на хоровом конгрессе — 11 марта в ДК МИЭТ Афиша
Мюзикл для всей семьи «Аладдин» — 11 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Комедия «Невеста напрокат» со звёздным актёрским составом — 1 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Перехватывающая парковка возле метро «Пятницкое шоссе» снова заработала. Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
Жителей пятиэтажек в 9 микрорайоне начали переселять в новостройку по программе реновации. Переезд затронет около пятисот человек Новости
Онлайн-магазин детской одежды и обуви «Dani Shop» — премиум-качество, большой ассортимент, приятные цены Реклама
Многочисленные нарушения нашли в пансионате на территории поселка «Трамвай» Новости
Второй этап благоустройства «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне начнётся в середине апреля. Вот что там сделают Новости
Стала доступна ипотека 3% годовых на покупку загородного дома в 1 км от Зеленограда. КП «Лугинино Парк»: жить на природе с городским комфортом Реклама
Профессору МИЭТа Михаилу Королёву исполнилось 90 лет Новости
Пять причин выбрать апартаменты Wellbe в Зеленограде Реклама
Новая строка «Подогрев воды» в платежке — откуда она взялась и что делать, если она появилась по ошибке Истории
Настоящая итальянская пицца — закажите на сайте РимКаникулы.рф Реклама
Работу единственного флюорографа в зеленоградской поликлинике восстановили. Но записаться по-прежнему не получается Новости
Самые красивые детские площадки Зеленограда и как они менялись с годами — доски, металл, деревянная резьба и пластик Истории
Спорткомплекс с бассейном «Спутник Арена» обещают открыть только в апреле. Хотя Собянин поручил ускориться Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру