Пикеты с плакатами «Сегодня я сам помою посуду», «Я вынес мусор», «Дорогая, ты всегда права» и «Каждому мужчине — работу, каждой женщине — мужчину» стояли 8 марта в людных местах Зеленограда. Оказалось, что это акция «Молодой гвардии Единой России».
Организатор акции не считает, что плакаты пропагандируют неравенство, оставляя женщинам лишь роль домохозяйки (она выносит мусор и моет посуду, кроме одного дня в году), право говорить глупости («ты всегда права») и просто быть при мужчине (ему — работу, ей — мужчину).
«Плакаты были написаны в шуточной форме, с целью развеселить наших женщин и поднять им настроение, скорее призывая мужчин к действиям, — пояснил „Зеленоград.ру“ руководитель окружного отделения МГЕР Андрей Королев. — Я нейтрально отношусь к равноправию и поддерживаю его, прекрасно осведомлен, что праздник посвящен, в частности, борьбе женщин за равные права. Про работу для мужчин написано к тому, что женщина никогда не должна ни в чем нуждаться и мужчины в большинстве своем должны ухаживать за ними».
«В нашей семье нет деления на специфические „мужские“ или „женские“ обязанности по дому» — так ответили 47% участников опроса в телеграм-канале «Зеленоград.ру». В 19% семей домашнюю работу выполняют в основном женщины. В 32% семей домашние дела разделены на сугубо мужские или женские.
P.S. И не обижайтесь, я ведь от чистого сердца хочу вас развеселить <3 *-: