Пикеты с плакатами «Сегодня я сам помою посуду», «Я вынес мусор», «Дорогая, ты всегда права» и «Каждому мужчине — работу, каждой женщине — мужчину» стояли 8 марта в людных местах Зеленограда. Оказалось, что это акция «Молодой гвардии Единой России».

Организатор акции не считает, что плакаты пропагандируют неравенство, оставляя женщинам лишь роль домохозяйки (она выносит мусор и моет посуду, кроме одного дня в году), право говорить глупости («ты всегда права») и просто быть при мужчине (ему — работу, ей — мужчину).