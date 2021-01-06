Где женщин учат на машинистов

В феврале 2020 года в Москве открыли курсы подготовки для женщин-машинистов метро. К обучению приступили 25 женщин, но только 12 получили права на управление поездом.

Первый набор состоял только из сотрудниц московского метро (билетные кассиры, дежурные по приему и отправлению поездов, дежурные стационарного поста централизации, дежурные по станции) в возрасте от 22 до 43 лет, второй этап будет такой же. После департамент транспорта начнет приглашать на учебу всех желающих.

Отмечается, что требования к кандидаткам на обучение были очень высокие, прежде всего к состоянию здоровья (например, зрение должно быть стопроцентным, в норме должны быть слух, работа сердца, гемоглобин, холестерин и другие показатели крови). После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость.

Обучение длится 9,5 месяцев, занятия идут в учебно-производственном центре московского метрополитена на Варшавском шоссе. Как указали в мэрии, программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала они проходят двухнедельную практику в электродепо, потом учатся на помощника машиниста. Ученики знакомятся с устройством вагонов, электрическим, механическим и пневматическим оборудованием, занимаются на тренажерах с системами виртуальной и дополненной реальности, отрабатывают нештатные ситуации. Особое внимание уделяют технике безопасности, действиям в экстренных случаях. В конце обучения все сдают выпускные экзамены.