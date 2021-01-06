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Женщинам снова разрешили работать машинистами поездов в московском метро. Список запрещенных для женщин профессий значительно сокращен 06.01.2021 ZELENOGRAD.RU

С 1 января женщин допустили к управлению поездами метро. Это стало возможно после вступления в силу приказа, который значительно сократил перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается труд женщин. Сейчас в этом перечне сто пунктов, а было почти в пять раз больше.

В московском метрополитене женщины работали машинистами электропоездов с 1936 года, но в начале 80-х годов из-за стремления защитить женщин от больших нагрузок и неблагоприятных факторов труда ввели запрет на прием новых сотрудниц, указали в мэрии. В то же время, как сообщал телеканал «Москва 24», последняя женщина-машинист Наталья Корниенко уволилась из метро в 2014 году.

Для женщин-машинистов разработали специальные комплекты зимней и летней формы. Женщины смогут выбрать вариант с юбкой или брюками (судя по фото, все выбрали брюки). Как сообщает дептранс, форму разрабатывали с учетом пожеланий сотрудниц метро и опыта мужчин-машинистов.

Поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по Филевской линии метро, сейчас здесь нет тяжелой физической нагрузки: перевод стрелок автоматизирован, а на большинстве линий ездят современные поезда «Москва» и «Москва-2020».

Где женщин учат на машинистов

В феврале 2020 года в Москве открыли курсы подготовки для женщин-машинистов метро. К обучению приступили 25 женщин, но только 12 получили права на управление поездом.

Первый набор состоял только из сотрудниц московского метро (билетные кассиры, дежурные по приему и отправлению поездов, дежурные стационарного поста централизации, дежурные по станции) в возрасте от 22 до 43 лет, второй этап будет такой же. После департамент транспорта начнет приглашать на учебу всех желающих.

Отмечается, что требования к кандидаткам на обучение были очень высокие, прежде всего к состоянию здоровья (например, зрение должно быть стопроцентным, в норме должны быть слух, работа сердца, гемоглобин, холестерин и другие показатели крови). После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость.

Обучение длится 9,5 месяцев, занятия идут в учебно-производственном центре московского метрополитена на Варшавском шоссе. Как указали в мэрии, программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала они проходят двухнедельную практику в электродепо, потом учатся на помощника машиниста. Ученики знакомятся с устройством вагонов, электрическим, механическим и пневматическим оборудованием, занимаются на тренажерах с системами виртуальной и дополненной реальности, отрабатывают нештатные ситуации. Особое внимание уделяют технике безопасности, действиям в экстренных случаях. В конце обучения все сдают выпускные экзамены.

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Должны ли быть профессии, запрещенные для женщин?
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Метки:
метрополитен, женщины
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Обсуждение
A T
Вчера, 14:33
Присоединяюсь к женщинам, в соцсетях желающих им успехов. Родилась девчонкой - так или иначе будешь доказывать, что не верблюд, гораздо чаще, чем твой брат. Вижу, уже много помоев на девушек вылили носители хрупких эго.
Идея запрещённых профессий, похоже, оправдывает плохие условия и отсекает часть рабочей силы (которая ещё часто согласна на меньшую оплату), прикрываясь якобы хрупкостью женской репродуктивности, об использовании которой каждая вроде как сама принимает решения, но фактически общественность и государство очень интересуются, что там у вас. "Хрупкость" интересно иллюстрируется статистикой абортов по годам. Зато о необходимости заботы о здоровье мужчин, не репродуктивном, а вообще, и его уязвимости как-то молчок. Сколько знакомых 50+ или около с кардиологическими проблемами, скольких пожилых "досматривают" их жёны, работавшие не меньше. Нормальные условия и безопасность труда, механизация, автоматизация и пр. нужны всем. Не бывает неуязвимых суперменов.
Видела, как офисные трудяги пишут женщинам, мол, почему вы такие борзые, до сих пор не в шахтах (откуда в своё время женщин выперли под видом "заботы")? Так потому же, что и они, имеющие возможность зарабатывать, условно, в офисе на предприятии в большом городе. А где на выбор те же шахты, чтобы заработать и свалить, или нищенские детсад, школа и больница (а какая у санитарок полезная и лёгкая работа, о), другой коленкор. Или, актуальнее, строительные специальности или перевозки.
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