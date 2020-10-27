Чему будут учить

Учеников ждет углубленное изучение физики, математики и информатики для дальнейшего поступления в университеты путей сообщения. В классах будет работать и образовательная программа «Страна железных дорог», а также тематические факультативы, экскурсии и игры для знакомства детей с предстоящей профессией.

Создание классов происходит в рамках программы предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе». Авторы проекта встретились с руководством школы и обсудили практику прохождения курсов подготовки в Российском университете транспорта и моторвагонном депо «Крюково». Школа 2045 уже сотрудничает с преподавателями Института управления и информационных технологий при Российском университете транспорта (МИИТ).

Разработка дорожной карты по реализации проекта уже началась, сообщили в Общероссийском народном фронте, который поддержал инициативу и участвовал в обсуждениях.