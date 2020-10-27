Инженерные классы для подготовки будущих железнодорожников создадут в Крюково. Для проекта МЦД-3 планируется реконструкция станции и депо — кадры для работы пора готовить уже сейчас, считают инициаторы проекта. Первый профориентационный класс может появиться в школе 2045, ее сотрудники уже обсудили это с управой, моторвагонным депо и представителями РЖД.
Учеников ждет углубленное изучение физики, математики и информатики для дальнейшего поступления в университеты путей сообщения. В классах будет работать и образовательная программа «Страна железных дорог», а также тематические факультативы, экскурсии и игры для знакомства детей с предстоящей профессией.
Создание классов происходит в рамках программы предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе». Авторы проекта встретились с руководством школы и обсудили практику прохождения курсов подготовки в Российском университете транспорта и моторвагонном депо «Крюково». Школа 2045 уже сотрудничает с преподавателями Института управления и информационных технологий при Российском университете транспорта (МИИТ).
Разработка дорожной карты по реализации проекта уже началась, сообщили в Общероссийском народном фронте, который поддержал инициативу и участвовал в обсуждениях.
Автор идеи — активный житель Крюкова, сотрудник московского метро и советник управы Петр Скворцов. Его проект называется «Создание железнодорожных классов на базе инженерных классов общеобразовательной школы района Крюково г. Москвы».
Он считает, что через несколько лет в Крюкове возникнет недостаток грамотных кадров в железнодорожной сфере из-за развития МЦД.
«Глобальные транспортные изменения в нашем любимом районе: к 2025 году планируется запуск МЦД-3, масштабная реконструкция моторвагонного депо „Крюково“ и железнодорожной станции Крюково, создание современного крупного транспортно-пересадочного узла. Появятся новые, высокооплачиваемые рабочие места», — написал Скворцов. Речь идет о целом ряде специальностей, считает автор инициативы.
Проект поддержал депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов. Создание инженерных классов позволит получить лучшие кадры в три этапа: обучение, создание рабочих мест и гарантированное трудоустройство, написал Титов.
Престиж профессии железнодорожника считается не очень высоким, но Андрей Титов уверен, что проблем с привлечением ребят не возникнет. По его мнению, профориентацию школьников можно начинать с самого младшего возраста.
«Моё личное мнение, как педагога с большим стажем, что чем раньше -- тем лучше. Дети должны иметь возможность попробовать свои силы. Выбрать новое и интересное. Я уверен, что инженерная мысль в Зеленограде сильна именно в детях, которые регулярно у нас занимают призовые места, им нужно пространство для творчества и самореализации», -- заявил Титов в разговоре с «Зеленоград.ру».
Чтобы сделать новое направление еще популярнее, необходимо в первую очередь создавать рабочие места под своих специалистов, считает Титов. Школьники более охотно пойдут в инженерные классы, если будут знать, что смогут найти высококлассную и хорошо оплачиваемую работу.
В ситуацию с возможным переизбытком кадров после окончания масштабных строительных работ в Крюково депутат не верит. По его мнению, мы все наблюдаем огромные изменения в сфере транспортной инфраструктуры, они обуславливают повышенный спрос на специалистов.
Работать со школьниками стараются многие компании-операторы железных дорог в Европе и других странах. Правда, в основном это касается курсов и специальных программ для старшеклассников. Задачи, которые стараются решить в Европе, такие же, как и в России — восполнение кадрового дефицита и повышение профессионализма работников.
В ряде стран существует проблема старения персонала. Это посчитали критичным в Австралии, где более половины сотрудников оказались старше 45 лет, и всего 11% - младше 30 лет. Особенно неблагоприятно старение машинистов, от скорости реакции которых зачастую зависит исход в экстренной ситуации.
В России РЖД активно работает со школами не только в Зеленограде. С сентября этого года 58 школ по всей стране заработали в статусе опорных для РЖД.
«Ежегодно удается привлечь более 30 тысяч талантливых ребят, но мы можем больше. С помощью опорных школ рассчитываем увеличить охват профориентационными мероприятиями практически вдвое» , — отметил начальник департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов.