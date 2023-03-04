Мэр Москвы Сергея Собянина в ходе сегодняшнего визита в Зеленоград, приуроченного к 65-летию города, посетил новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном и футбольным полем в 9 микрорайоне. Комплекс построили за три года и ввели в эксплуатацию в декабре — с тех пор зеленоградцы с нетерпением ждут его открытия. Ожидалось, что об этом открытии может объявить сам мэр, однако этого не произошло.

«Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса „Спутник Арена“ в Зеленограде» , — отчитались о приезде мэра в Зеленоград центральные СМИ. А в пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что новый спорткомплекс планируется открыть в апреле 2023 года.