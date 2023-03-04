Мэр Москвы Сергея Собянина в ходе сегодняшнего визита в Зеленоград, приуроченного к 65-летию города, посетил новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном и футбольным полем в 9 микрорайоне. Комплекс построили за три года и ввели в эксплуатацию в декабре — с тех пор зеленоградцы с нетерпением ждут его открытия. Ожидалось, что об этом открытии может объявить сам мэр, однако этого не произошло.
«Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса „Спутник Арена“ в Зеленограде» , — отчитались о приезде мэра в Зеленоград центральные СМИ. А в пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что новый спорткомплекс планируется открыть в апреле 2023 года.
«Только на улице, на футбольном поле будет заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей, бюрократически не подходите [к вопросу]. На улице, в тренажерном зале, в спортивном зале чтобы жизнь кипела. Это построено для людей. И запускайте побыстрее» , — цитирует ТАСС слова мэра, обращенные к руководству и тренерам спортивного дворца.
В спорткомплексе будут проходить тренировки и соревнования по футболу, мини-футболу, гандболу, волейболу, баскетболу, плаванию, легкой атлетике и художественной гимнастике. Здесь будут тренироваться воспитанники Московской комплексной спортивной школы «Зеленоград» и Московской баскетбольной академии. А в оставшееся время — все желающие.
На территории спорткомплекса оборудованы:
- плавательный бассейн на шесть дорожек с залом подготовительных занятий (включая тренажеры для сухого плавания)
- универсальный спортивный зал с трибунами на 249 зрителей
- тренажерный зал с универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек
- профессиональное футбольное поле размером 105 на 68 метров с искусственным покрытием и системой освещения, которая позволит использовать его в любое время суток
- легкоатлетическое ядро на открытом воздухе — круговая беговая дорожка на четыре полосы (400 м), прямая беговая дорожка (110 м), секторы для прыжков в длину и в высоту
- медицинский блок с комнатой ожидания приема, кабинетом врача и процедурной
- раздевалки с душевыми для спортсменов и тренеров, тренерские комнаты, помещения для хранения инвентаря