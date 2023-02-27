Троих человек эвакуировали из пожара в корпусе 1466 27.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 3:34. Горело в кухне и частично в коридоре, на общей площади 10 кв.м.

В ходе тушения с 14-го этажа с помощью спасательных устройств пришлось эвакуировать трёх человек: двух женщин 81 и 78 лет, и мужчину 86 лет.

Пожар потушили в 4:03. Причина пожара устанавливается

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Метки:
микрорайон 14, пожары, Корпус 1466
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