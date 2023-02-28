Решения об изъятии своих гаражей получили собственники ГСК «Комета». Здание, расположенное напротив пожарной части и 14-го микрорайона, должны снести — оно находится на месте путей для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. В здании более 420 помещений — гаражей и кладовок. Точные сроки сноса пока неизвестны, собственники должны получить денежную компенсацию от РЖД.

У гаражного кооператива несколько зданий, речь идет о трехэтажном, расположенном возле пожарной части и храма (строения по адресу: Новокрюковская, 3). Здесь не открытые места, как в современных паркингах, а закрытые боксы. В некоторых гаражах есть подпол, есть и помещения-кладовки. Держат там не только машины, но и различные вещи. Один из собственников рассказал «Зеленоград.ру», что хранит в своем помещении «колеса, инструмент, соленья, запчасти, компрессор и прочее». Где будут парковаться машины, непонятно.

О будущем сносе гаражей — и не только на Новокрюковской — стало известно еще в позапрошлом году, когда РЖД объявила тендер на строительство двух дополнительных путей от Москвы до Алабушево. То есть, в перспективе для перевода на эти пути существующих скоростных поездов, а в отдаленной перспективе — и для поездов ВСМ. Но определенности со сроками сноса не было. Сейчас собственники получили «письма счастья» — решения об изъятии их гаражей. В руководстве ГСК рассказали, что пытались повлиять на решение снести гаражный комплекс, общались с проектировщиками, писали по этому поводу в разные инстанции, вплоть до самых высших, но безрезультатно. Эта территория нужна для ВСМ, и строение надо сносить полностью. Теперь ждут осмотра помещений, оценки стоимости каждого, составления сметы и выплат собственникам компенсаций. Оценивать гаражи обещают по рыночной стоимости.

Земельный участок под зданием изымают для государственных нужд — об этом говорится в письме РЖД, направленном руководству ГСК (копия есть у «Зеленоград.ру»). В письме ссылаются на распоряжение Росжелджора от 25 января 2023 года, выпущенного на основании утвержденного 14 марта 2022 года этим же ведомством проекта планировки и межевания территории под строительство 5 и 6 дополнительных путей на участке Алабушево — Крюково. В момент написания этого материала оба документа на сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта не опубликованы. Префектура и управа района Крюково также не информируют через свои сайты о будущем сносе гаражей и выплате компенсаций собственникам.