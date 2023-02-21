С 25 февраля у автобуса 400T, который ходит от 17-го микрорайона Зеленограда до метро «Тушинская», появится остановка «15-й автобусный парк», сообщила префектура.
Эта остановка расположена уже в конце маршрута — на Волоколамском шоссе, между остановкой «МЦД Трикотажная» и конечной у метро «Тушинская».
Что такого важного расположено возле этой остановки, не сообщается. Кроме самого автобусного парка, рядом находятся филиал «Западный» самого «Мосгортранса», политехнический техникум и несколько других организаций и магазинов.
Теперь на маршруте 400 Т — будет 34 остановки, включая конечные. Однако время поездки от Зеленограда до метро может не увеличиться — новая остановка находится уже после первой станции метро на маршруте («Пятницкое шоссе»)
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