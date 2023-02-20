Директор школы Анатолий Ващилин прокомментировал несчастный случай с пятиклассником, который произошел 10 февраля. По итогам школьного расследования причина, причина — неумышленные действия другого ученика, в результате которых ребенок упал и ударился головой. По информации мамы пострадавшего ребенка, в больнице поставили диагноз «ушиб головного мозга и перелом теменной кости черепа», однако по информации директора, «информация о здоровье ученика не соответствует действительности».

«Мы признаем вину педагога, который оставил учеников на перемене без присмотра, — пишет Ващилин. — Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание за произошедшее. С учениками 7 класса были проведены воспитательные беседы с участием директора школы, заместителей директора, психолога и социального педагога».

Из комментария директора так и неясно, что же именно произошло. Он всё время упоминает 7-й класс — их опрашивали в ходе расследования, они сообщили классному руководителю о происшествии, с ними провели воспитательные беседы. Вероятно, пятиклассник оказался в кабинете 7-го класса — зачем, непонятно.

Мама ребенка не стала до завершения следствия комментировать слова директора. Ребенок сейчас находится дома. Директор школы пожелал ему скорейшего выздоровления