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Администрация школы 853 признала вину учителя за травму, полученную учеником во время перемены 20.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Директор школы Анатолий Ващилин прокомментировал несчастный случай с пятиклассником, который произошел 10 февраля. По итогам школьного расследования причина, причина — неумышленные действия другого ученика, в результате которых ребенок упал и ударился головой. По информации мамы пострадавшего ребенка, в больнице поставили диагноз «ушиб головного мозга и перелом теменной кости черепа», однако по информации директора, «информация о здоровье ученика не соответствует действительности».

«Мы признаем вину педагога, который оставил учеников на перемене без присмотра, — пишет Ващилин. — Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание за произошедшее. С учениками 7 класса были проведены воспитательные беседы с участием директора школы, заместителей директора, психолога и социального педагога».

Из комментария директора так и неясно, что же именно произошло. Он всё время упоминает 7-й класс — их опрашивали в ходе расследования, они сообщили классному руководителю о происшествии, с ними провели воспитательные беседы. Вероятно, пятиклассник оказался в кабинете 7-го класса — зачем, непонятно.

Мама ребенка не стала до завершения следствия комментировать слова директора. Ребенок сейчас находится дома. Директор школы пожелал ему скорейшего выздоровления

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Метки:
микрорайон 9, школы, травмы, травматолог, травмпункт, школа 853, ващилин анатолий
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Стесняюсь спросить, а как учителя, допустим, обедают или если вдруг, пардон, приспичило по физиологическим надобностям? 7 класс - это лет 12. Как же тогда "малыши" без присмотра...
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