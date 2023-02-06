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Управа извинилась перед жительницей за перелом руки её ребенка на гололёде. Спустя месяц на дорожке снова лёд — за день там упали более десяти человек 06.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Извинения от управы получила жительница, ребенок которой в начале января сломал руку из-за гололёда на спуске у магазина «Мяснов» в корпусе 900. А в пятницу в префектуру поступило коллективное обращение от жителей 9-го микрорайона — на дорожке снова лёд, за один день там упали более десяти человек.

«Молодой человек, кажется, получил травму (возможно, прелом руки), и пожилые тоже падают на этом тротуаре — это хорошо видно с балконов нашего корпуса 929, — сообщили жители. — Мы уже обращались в управу в конце ноября и просили установить поручни, хотя бы с одной стороны этого тротуара. Весь декабрь дорожку чистили, ходили нормально, а сейчас гололед и спускаться по ней невозможно — сплошной лёд на спуске».

Это подтверждает и Людмила, дочь которой весь январь проходила в гипсе из-за травмы, полученной на обледеневшей дорожке (и не поехала из-за этого на сборы). «Мы живем в 930 корпусе, я там хожу каждый день, и сейчас дорожка снова в отвратном состоянии!» — рассказывает жительница.

Из префектуры на её обращение сообщили: «Жилищник» выполнил уборку и даже провёл внутреннюю проверку — ответственных лиц подвергли дисциплинарному взысканию. Собственникам корпуса 900 предложили усилить контроль за уборкой подведомственной территории. «Выражаем сожаления в связи с произошедшим и желаем скорейшего выздоровления», — добавляется в конце письма.

Из управы семье позвонили и тоже принесли глубочайшие извинения, пожелали скорейшего выздоровления ребенку и спросили, как себя чувствует. «А как вы считаете? В гипсе на всю руку» — «Простите, мы разберемся в этой ситуации».

«Я хотела раскачать до суда, — поделилась Людмила. — Но юрист сказал, что это очень долгая история, нужно будет проводить экспертизы, это затратно и финансово, и по времени. Видимо, нужно было „дожать“. Я написала претензию — они извинились в ответ, всё! Дорожку неделю-другую почистили, и хорош».

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Метки:
микрорайон 9, уборка улиц и дворов, травмы, травматолог, травмпункт
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