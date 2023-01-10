Жалобами на гололёд во дворах переполнены чаты «Жилищника» и портал «Наш город». В топе мест 9 микрорайона, где плохо убирают — территория вокруг «Перекрёстка»: машины буксуют в снегу, а люди получают травмы из-за льда.

«Кому принадлежит территория у магазина „Мяснов“? Мой ребенок так поскользнулся на этой злосчастной дорожке, что сломал локтевой сустав! — рассказала в начале января Людмила в районном чате „Жилищника“. — Настроена я решительно, хочу писать жалобы! Вчера при мне там еще мужчина упал, и супруг сказал, что вечером тоже видел как кто-то упал… Сегодня волшебным образом все посыпано, а ребенок месяц в гипсе и не поехал на сборы!»

«Жилищник» пообещал уточнить ответственного. Другие участники чата сообщили, что за прилегающий к магазину «Мяснов» участок отвечает ТЦ «Семейный», и посоветовали обращаться прямо в прокуратуру. В итоге жалобы получила и прокуратура, и префектура, и управа.