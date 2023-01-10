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Гололёд на спорной территории возле районного ТЦ стал причиной травм по меньшей мере для 30 человек 10.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Жалобами на гололёд во дворах переполнены чаты «Жилищника» и портал «Наш город». В топе мест 9 микрорайона, где плохо убирают — территория вокруг «Перекрёстка»: машины буксуют в снегу, а люди получают травмы из-за льда.

«Кому принадлежит территория у магазина „Мяснов“? Мой ребенок так поскользнулся на этой злосчастной дорожке, что сломал локтевой сустав! — рассказала в начале января Людмила в районном чате „Жилищника“. — Настроена я решительно, хочу писать жалобы! Вчера при мне там еще мужчина упал, и супруг сказал, что вечером тоже видел как кто-то упал… Сегодня волшебным образом все посыпано, а ребенок месяц в гипсе и не поехал на сборы!»

«Жилищник» пообещал уточнить ответственного. Другие участники чата сообщили, что за прилегающий к магазину «Мяснов» участок отвечает ТЦ «Семейный», и посоветовали обращаться прямо в прокуратуру. В итоге жалобы получила и прокуратура, и префектура, и управа.

«Ничего не добьётесь»

В травмпункте, куда обратились Людмила с дочерью, зафиксировали получение травмы на обледеневшей дорожке. Однако практика передачи таких данных в управу — для проведения расследования и наказания виновных — похоже, уже не работает.

«В травмпункте сказали, что запишут информацию для собственной статистики, но никуда передавать её не будут», — поделилась жительница с «Зеленоград.ру». Ей предложили самой искать, кому писать жалобы — «И будьте уверены, что вы ничего не добьётесь».

«Мы наблюдаем прямую корреляцию по гипсам лодыжек и запястий с гололедом» , — рассказала «Зеленоград.ру» сотрудница травмпункта. Некоторые пациенты берут выписку из карты с указанием места и обстоятельств травмы, чтобы требовать компенсацию через суд. По её данным, сейчас в среднем за сутки первично обратившихся 65-95 человек. Например, за один из первых дней нового года было 94 первичных обращения, из них 38 гипсов, 11 репозиций выполнено на месте без госпитализации, под операции в больницы направлено 12 человек.

Чей гололёд

На уборку территории вокруг «Перекрёстка» жалуются регулярно. Перед Новым годом парковка со стороны корпуса 934 была завалена снегом, в середине декабря там был и снег, и лёд. «Под снегом толстый слой льда. Люди падают», «Между 929 корпусом и магазином почти всегда или каша, или лёд слоями, или просто снег и люди протаптывают», — писали жители.

В ответ «Жилищник» пояснял, что территория относится к «объекту потребительского рынка». Под жалобами на портале «Наш город» фигурирует также «балансодержатель», который в результате и проводит уборку. Кто это конкретно — не уточняется. «Сотрудники [магазина] говорят одно, вы ["Жилищник"] другое. Как мне сказала директор „Перекрестка“, у них эта территория разделена по сантиметрам и квадратикам. Валят ответственность с одного на другого», — возмущается другая жительница, Ирина.

Территория у «Перекрёстка» не убирается из года в год, подтверждают читатели «Зеленоград.ру» из 9 микрорайона, комментируя инцидент. «Писал даже мэру, но воз и ныне там» , — добавляет Роман. Помимо проблем с уборкой со стороны магазина «Мяснов» еще и темно в вечернее время — «Фонарей нет, и дороги не видно совсем. Перила по бокам тоже отсутствуют, а они очень нужны. Люди падают постоянно» , — пишет Ольга.

Как это работало

Раньше, еще несколько лет назад, за полученные из-за гололёда травмы было принято наказывать: если люди падали возле дома — управляющую компанию, если на другой территории — прочих ответственных. Информация о травмах передавалась из системы здравоохранения: когда пациенты обращались в травмпункт или больницу с переломами, ушибами и гематомами, их спрашивали, при каких обстоятельствах они получены. В 2014 году столичный департамент ЖКХ обязал окружные администрации брать с жителей расписку о наличии или отсутствии претензий к коммунальным службам, если они получили травму, упав на скользкой дороге. Отчёты о пострадавших от гололёда получала и префектура.

Неизвестно, как сегодня работает эта процедура, хотя бы в теории — на практике, очевидно, уже никак. По жалобам жителей лёд или снег убирают, но кто компенсирует пострадавшим травмы, издержки на лечение и больничный?

В середине декабря, отвечая на опрос в локальной группе 9 микрорайона о зимней уборке возле домов, четыре человека написали, что травмировались на льду. На момент публикации в новом опросе (вконтакте и телеграме)уже 30 человек отметили, что в их семье этой зимой были травмы, полученные по причине гололёда.

Похожая ситуация в других местах

Проблема с уборкой территории перед районным торговым центром есть не только в 9-м. Аналогичные жалобы уже не первый год в 3-м микрорайоне, у корпуса 317А.

«Ходить сложно, запарковаться сложно, территория брошена. „Жилищник“ считает, что территорию должны убирать собственники помещений. Собственники убирают прилегающую территорию (тротуары). Прошу убирать всю территорию на постоянной основе, а не разово, когда поступает жалоба» , — написала в префектуру Марина конце декабря.

«Терпеть это безобразие больше нет никакого желания. Если руководство города не может договориться с собственниками, которые обязаны обеспечивать регулярную уборку снега, значит, убирайте за счет средств городского бюджета. Горожане не должны испытывать неудобства и рисковатьиз-за чьей-то жадности или неумелого руководства» , — возмущается Елена.

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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 19:54
Раньше посыпали золой и песком, а не химией, от которой только хуже.
Ольга Каплина
Вчера, 20:25
Ответственные пользуются отсутствием наказания за травматизм. Мой муж упал на ледяной дорожке во дворе 2 января, когда утром шел на работу. К счастью ничего не сломал.
Вера Ежова
Вчера, 22:26
В основном чистят автомобильные дороги, видимо считают, что люди как-нибудь добредут! И это повторяется из года в год!
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