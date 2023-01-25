Сотни комментариев под фотографией переполненного зеленоградского травмпункта в соцсетях «Зеленоград.ру» (1, 2, 3, 4, 5) однозначно показывают — качество уборки от льда дворов и пешеходных дорожек неудовлетворительно, что бы там ни показывали рейтинги и отчеты. «У меня сегодня даже собака упала на льду, что уж о двуногих говорить», пишет один из читателей. Число сообщений о травмах и многочасовых очередях в травмпункте косвенно доказывают серьезность проблемы и неспособность городских властей с ней справиться.
Но ещё это показывает, что одного травмпункта на большой город может быть недостаточно. Травмпункт в корпусе 2042 открылся десять лет назад, но одновременно закрылся травмпункт на Каштановой аллее. До этого чиновники от здравоохранения обещали, что останутся оба. Потом говорили, что травмпункт в старом городе откроется после ремонта бывшей 65-й поликлиники, а потом закрыли этот вопрос, сославшись на некие нормативы, по которым одного травмпункта для Зеленограда хватает.
С тех пор число жителей в городе выросло на 33 тысячи человек (+15%). Требуется ли подросшему городу новый травмпункт, непонятно. На то, что ситуация с тех пор могла измениться косвенно показывает намерение открыть травмпункт в новой детской поликлинике, хотя десять лет назад тоже говорили, что и одной «детской травмы» хватает. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент здравоохранения, чтобы выяснить это.
И напоследок — рассказы зеленоградцев, как и где они ломались и как ждали в травмпункте:
- упала около перехода на желтых плитках. Лежала, пока прохожий не помог подняться. Перелом лодыжки. До сих пор в гипсе
- идя из поликлиники, упала на льду у корпуса 2044. Добрые люди помогли добраться до травмпункта. Травма позвоночника
- перелом руки у мамы в 4-м районе — лёд на дорогах, даже не посыпано. По дороге в школу падаем ежедневно.
- друг сломал руку в начале января на дорожке около дома (трезвый)
- упала сегодня в 20-м районе, благо посадка оказалась мягкой
- муж крепко упал на раздробленном асфальте на участке между магазином «Верный» (1449 корпус) и музыкальной школой им. Дягилева. Там разбита дорога и наледь тоже есть — участок опасен для жизни
- около подземного перехода в 8 районе муж поскользнулся, упал, сломал руку, сидели в травмпункте два часа
- разбил вчера голову об лед, просидел в очереди в травмпункте суммарно часа полтора
- в начале января в травмпункте люди сидели в очереди по шесть часов. В итоге наложили гипс на здоровое место ноги, как выяснилось на повторном приёме
- в конце декабря упала — вывих коленного сустава. Просидела шесть долбанных часов, чтобы врач мне сказал «у вас просто ушиб» и выписал ортез за 18 тысяч. Повторный приём в частной клинике — до сих пор дома на костылях
- в субботу упала в переходе через Савелкинский проезд, отделалась сильным ушибом и синяком, в травму не ездила
- раскроил затылок, зашили быстро так как до травмы доехал только к полуночи, а вот для снятия швов провел в очереди два с половиной часа. Да ещё и на ресепшене хамили, чтобы я убирался в свою поликлинику, которая на ремонте
- сидела в травмпункте сегодня днём. Многие травмировались на гололёде, я сама в начале января серьезную травму получила на наших «прогулочных катках» вокруг Школьного озера
- десять минут назад отправила какого-то дедушку в травмпункт — лежал на тротуаре, не мог подняться (трезвый, 11-й микрорайон, филаретовская улица). Не тротуар, а каток, а ближе к автобусной остановке так ещё и под наклоном, чтобы гроздьями на проезжую часть валиться, видимо
- просидели с мамой в травмпункте 12:30 до 18:00. Упала возле подъезда в 15-м районе, сломала малую берцовую, гипс на 5-6 недель обеспечен
Конечно, можно разводить демагогию, нудно рассуждая о том, приемлема ли ситуация, когда люди часами ждут помощи (о её качестве при такой загрузке тоже можно рассуждать), а также вынуждены добираться на каких-нибудь автобусах с пересадками, которые кружат по городу. Можно вспоминать/выдумывать, мол а вот раньше-то ходили в лаптях в школу за 10 км по лесу с волками и медведЯми, ели одну брюкву, подтирались лопухом или ещё что-нибудь в этом роде, а нонеча-то все зажрались. И налоги-то на эти травмпункты нужны, а вот лучше бы их на что-то другое. И вообще нечего по городу ходить. Тогда, да, можно считать, что непонятно, нужен ли травмпункт.
Но извините, травмпункт - это не адронный коллайдер, создание которого, мягко говоря, очень дорого, сложно и т.д. Это вопросы здоровья и качества жизни. Ну и само- и взаимоуважения в каком-то смысле. Травмы были, есть и будут.