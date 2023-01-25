Сотни комментариев под фотографией переполненного зеленоградского травмпункта в соцсетях «Зеленоград.ру» (1, 2, 3, 4, 5) однозначно показывают — качество уборки от льда дворов и пешеходных дорожек неудовлетворительно, что бы там ни показывали рейтинги и отчеты. «У меня сегодня даже собака упала на льду, что уж о двуногих говорить», пишет один из читателей. Число сообщений о травмах и многочасовых очередях в травмпункте косвенно доказывают серьезность проблемы и неспособность городских властей с ней справиться.

Но ещё это показывает, что одного травмпункта на большой город может быть недостаточно. Травмпункт в корпусе 2042 открылся десять лет назад, но одновременно закрылся травмпункт на Каштановой аллее. До этого чиновники от здравоохранения обещали, что останутся оба. Потом говорили, что травмпункт в старом городе откроется после ремонта бывшей 65-й поликлиники, а потом закрыли этот вопрос, сославшись на некие нормативы, по которым одного травмпункта для Зеленограда хватает.

С тех пор число жителей в городе выросло на 33 тысячи человек (+15%). Требуется ли подросшему городу новый травмпункт, непонятно. На то, что ситуация с тех пор могла измениться косвенно показывает намерение открыть травмпункт в новой детской поликлинике, хотя десять лет назад тоже говорили, что и одной «детской травмы» хватает. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент здравоохранения, чтобы выяснить это.

И напоследок — рассказы зеленоградцев, как и где они ломались и как ждали в травмпункте: