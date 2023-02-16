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Тяжелую травму получил пятиклассник в школе 853. Что именно случилось, до сих пор непонятно 16.02.2023 ZELENOGRAD.RU

В прошлую пятницу его нашли без сознания в здании школы в корпусе 912. "Он то ли ударился, то ли его ударили в 301-м кабинете, без сознания перенесли в 307-й кабинет, откуда увезли на скорой", - писали в родительском чате. Родители были в шоке, не понимая, что случилось и и не получая информации от администрации школы.

В ответ на запрос редакции «Зеленоград.ру» и.о. директора школы 853 Анна Лазукина сообщила только, что идет служебное расследование, «в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты необходимые меры».

Мама ребенка Анна рассказала редакции, что в больнице подтвердили сотрясение мозга, а по результатам обследования, рентгена и КТ, поставили диагноз «ушиб головного мозга и перелом теменной кости черепа».

«Состояние ребенка первые три дня было тяжелым, — говорит Анна. — Я провела эти дни с ним в больнице, хотя 12-летние обычно ложатся без родителей, но врач рекомендовал, чтобы я была рядом и ухаживала за ним, потому что вставать он не мог, его постоянно рвало и кружилась голова».

Единственный разговор с администрацией школы был после возвращения Анны из больницы. Она заехала в школу, чтобы уточнить, когда будет готов акт расследования происшествия. Там замдиректора принесла ей извинения — после этого администрация ни разу не позвонила и не поинтересовалась состоянием здоровья ребенка.

«Вся эта ситуация началась с какой-то лжи и непонятного покрывательства, — говорит Анна. — Как мне сказали в пятницу после произошедшего, камеры не работали на том этаже, где произошел этот случай. И все путались в показаниях, где это случилось — в каком кабинете, в коридоре или в классе. Наши дети должны приходить в школу здоровыми и уходить из школы здоровыми! Заявление передано в полицию. Началось расследование. Я работаю со следователями, и очень хочу, чтобы по результатам расследования были установлены виновные и они понесли наказание. А сейчас для меня важно здоровье моего ребенка».

С администрацией школы Анна решила продолжать общение только через адвоката, чтобы защитить себя и ребенка от излишних эмоций.

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Метки:
микрорайон 9, школы, травмы, травматолог, травмпункт, школа 853, лазукина анна
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