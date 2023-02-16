Закрытый в ноябре вход в подземный переход, ведущий на станцию метро «Комсомольская», снова открыт. Павильон находится возле турникетов, между электричками Ленинградского направления и Ленинградским вокзалом.
Об открытом входе в метро сообщили читатели «Зеленоград.ру» в телеграм-чате. Официальной информации от департамента транспорта или метрополитена пока нет. Напишите, что видели вы, если были рядом?
Этот ближайший к пригородным перронам павильон открыли в апреле прошлого года. А в ноябре закрыли из-за ремонта вестибюля станции метро «Комсомольская». Пассажирам электричек пришлось снова идти к дальнему входу в метро в обход вокзала.
Подземный зал (вестибюль) «Комсомольской» ремонтировали участками. В середине ноября начали ремонтировать участок, примыкающий к входу №1. Дептранс сообщал, что полностью вестибюль доделают весной.