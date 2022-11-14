Для пассажиров установят дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы.

Причина — ремонт вестибюля станции. Департамент транспорта сообщает, что там осталось только отремонтировать потолок. Вероятно, закрытие прохода связано именно с этим.

На сколько закрывают вход, не уточняется.