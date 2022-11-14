С 15 ноября будет закрыт вход 1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала. Пользуйтесь входами 7-8.
Схема: департамент транспорта
Для пассажиров установят дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы.
Причина — ремонт вестибюля станции. Департамент транспорта сообщает, что там осталось только отремонтировать потолок. Вероятно, закрытие прохода связано именно с этим.
На сколько закрывают вход, не уточняется.
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