Как рассказали в полиции, когда в субботу днём он переходил дорогу возле корпуса 418, в него въехала машина такси «Kia К5» под управлением 35-летней местной жительницы. Машина ехала по улице Полагушина в сторону Панфиловского проспекта. Ребенка на «скорой» отвезли в больницу. Сейчас его состояние неизвестно .