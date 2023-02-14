



Долгие годы он работал с детьми в различных образовательных, спортивных и досуговых учреждениях и организациях Зеленограда. Среди них: Школа № 854, Спортивная школа Олимпийского резерва № 111, Дворец творчества детей и молодёжи, Медицинский колледж № 7.



Владислав Петрович был заслуженным работником физической культуры, кандидатом педагогических наук, заядлым путешественником и любителем походов. Им написаны несколько книг по физическому воспитанию.



Владислав Петрович прожил долгую, насыщенную и богатую событиями жизнь, оставив неизгладимый отпечаток в сердцах родных, близких, коллег и учеников. Ему было 85 лет.



15 февраля в 10:30 состоится торжественное прощание по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея, 13.