400-й экспресс просуществовал почти 13 лет — его запустили 15 февраля 2010 года. Сначала он ездил по Ленинградскому шоссе, а с июля 2015 — по платной дороге М-11. С декабря 2018 года его конечную остановку перенесли к метро «Ховрино».

Департамент транспорта планирует переименовать и другие экспрессы из Зеленограда — 400T и 400K. Сохранится ли исторический номер 400-го маршрута, который ездит по Ленинградке до «Речного вокзала» практически с заселения Зеленограда — с 1966 года, пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» просит поддержать его сохранение, заполнив эту форму. В Москве есть подобные примеры — например, маршрут «А» сохраняет свой номер уже более 110 лет, несмотря на все изменения маршрутной сети. Как говорят в департаменте транспорта, без этого маршрута невозможно представить транспортную инфраструктуру Москвы. Ну а без «четырёхсотого» — невозможно представить транспортную инфраструктуру Зеленограда.