В субботу 4 февраля, в ноль часов 53 минуты в последний рейс отправился автобус с номером «400Э». С утра по нему поехали автобусы с номером e41. Номер маршрута изменили, чтобы привести нумерацию маршрутов к единому формату. Есть планы поменять номера и других зеленоградских маршрутов, но исторический номер 400 у маршрута по Ленинградскому шоссе до метро «Речной вокзал» необходимо сохранить.
Теперь все экспресс-маршруты будут начинаться с буквы «е», чтобы их легко можно было отличать от обычных маршрутов. Первая цифра номера обозначает часть города (сектор), в которой проходит маршрут. Ленинградское шоссе и М-11 располагаются в секторе с номером 4. На многих схемах и остановках номер маршрута уже поменяли.
В последний путь последний 400Э проводил корреспондент "Зеленоград.ру", пожелав водителю счастливого пути:
400-й экспресс просуществовал почти 13 лет — его запустили 15 февраля 2010 года. Сначала он ездил по Ленинградскому шоссе, а с июля 2015 — по платной дороге М-11. С декабря 2018 года его конечную остановку перенесли к метро «Ховрино».
Департамент транспорта планирует переименовать и другие экспрессы из Зеленограда — 400T и 400K. Сохранится ли исторический номер 400-го маршрута, который ездит по Ленинградке до «Речного вокзала» практически с заселения Зеленограда — с 1966 года, пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» просит поддержать его сохранение, заполнив эту форму. В Москве есть подобные примеры — например, маршрут «А» сохраняет свой номер уже более 110 лет, несмотря на все изменения маршрутной сети. Как говорят в департаменте транспорта, без этого маршрута невозможно представить транспортную инфраструктуру Москвы. Ну а без «четырёхсотого» — невозможно представить транспортную инфраструктуру Зеленограда.