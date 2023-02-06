Программа повышения квалификации «Национальный воспитательный потенциал. Ответственность за социальное будущее как критерий качества воспитания»

Для кого: работники общеобразовательных организаций и учреждений СПО.

Цель проекта — формирование системы профессионального воспитания педагогических работников образовательных организаций общего и профессионального образования, направленной на повышение уровня знаний и развитие компетенций, необходимых для работы с молодёжью.

На каждом мероприятии педагогами совместно со спикером будет разработан портфель новых кейсов для практической воспитательной работы со школьниками по различным направлениям: историческое просвещение, экологическое, гражданское и др.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

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