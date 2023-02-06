НИУ МИЭТ приглашает представителей общеобразовательных организаций и учреждений СПО пройти бесплатные программы повышения квалификации в рамках Года педагога и наставника — для директоров, администраторов, методистов, учителей и работников общеобразовательных организаций и учреждений СПО.
Для кого: директор, заместители директора, педагоги-организаторы, администраторы учебных корпусов, методисты общеобразовательных организаций и учреждений СПО.
В рамках программы слушатели сформируют индивидуальный план развития лидерской компетенции, получат эффективные инструменты внешних и внутренних коммуникаций, техники снижения тревоги и стресса, получат возможность пройти личную консультацию с коучем.
Форма обучения: очно-заочная
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Для кого: работники общеобразовательных организаций и учреждений СПО.
Цель проекта — формирование системы профессионального воспитания педагогических работников образовательных организаций общего и профессионального образования, направленной на повышение уровня знаний и развитие компетенций, необходимых для работы с молодёжью.
На каждом мероприятии педагогами совместно со спикером будет разработан портфель новых кейсов для практической воспитательной работы со школьниками по различным направлениям: историческое просвещение, экологическое, гражданское и др.
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий
Регистрация
Для кого: учителя начальной школы и работники организаций ДПО.
Цикл мероприятий посвящён формированию гражданской активности, патриотизма, воспитанию толерантности, а также профилактике негативных проявлений в среде обучающихся. МИЭТ предложит учителям 8 методических пособий по различным направлениям воспитательной работы с младшими школьниками.
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий
Регистрация
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8-910-409-21-13 или на почту mc@miee.ru.
Программы реализуются при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.