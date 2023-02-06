МИЭТ приглашает на программы повышения квалификации в рамках Года педагога и наставника 06.02.2023 ZELENOGRAD.RU

НИУ МИЭТ приглашает представителей общеобразовательных организаций и учреждений СПО пройти бесплатные программы повышения квалификации в рамках Года педагога и наставника — для директоров, администраторов, методистов, учителей и работников общеобразовательных организаций и учреждений СПО.

Программа повышения квалификации «Городское лидерство»

Для кого: директор, заместители директора, педагоги-организаторы, администраторы учебных корпусов, методисты общеобразовательных организаций и учреждений СПО.

В рамках программы слушатели сформируют индивидуальный план развития лидерской компетенции, получат эффективные инструменты внешних и внутренних коммуникаций, техники снижения тревоги и стресса, получат возможность пройти личную консультацию с коучем.

Форма обучения: очно-заочная
Регистрация

Программа повышения квалификации «Национальный воспитательный потенциал. Ответственность за социальное будущее как критерий качества воспитания»

Для кого: работники общеобразовательных организаций и учреждений СПО.

Цель проекта — формирование системы профессионального воспитания педагогических работников образовательных организаций общего и профессионального образования, направленной на повышение уровня знаний и развитие компетенций, необходимых для работы с молодёжью.

На каждом мероприятии педагогами совместно со спикером будет разработан портфель новых кейсов для практической воспитательной работы со школьниками по различным направлениям: историческое просвещение, экологическое, гражданское и др.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий
Регистрация

Программа повышения квалификации «Противодействие фальсификации истории: опыт прошлого, настоящего и будущего»

Для кого: учителя начальной школы и работники организаций ДПО.

Цикл мероприятий посвящён формированию гражданской активности, патриотизма, воспитанию толерантности, а также профилактике негативных проявлений в среде обучающихся. МИЭТ предложит учителям 8 методических пособий по различным направлениям воспитательной работы с младшими школьниками.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий
Регистрация

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8-910-409-21-13 или на почту mc@miee.ru.

Программы реализуются при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
профессиональное образование, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ребенок, потерявший сознание из-за драки в школе, вернулся к учёбе. Но в происшествии ещё надо разбираться Новости
Управа извинилась перед жительницей за перелом руки её ребенка на гололёде. Спустя месяц на дорожке снова лёд — за день там упали более десяти человек Новости
Сказка «Аленький цветочек» — 19 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Трещину на пешеходном мосту через Сосновую аллею заделают весной Новости
МИЭТ приглашает на программы повышения квалификации в рамках Года педагога и наставника Новости
В результате драки на крыльце школы ученик потерял сознание. Родители не понимают, что делал охранник Новости
Автобусного маршрута «400 экспресс» больше нет — теперь вместо него e41 Новости
Розыгрыш фантастических призов от студии эстетики Reforma — в честь открытия нового салона в 1562 корпусе Реклама
Врачей-ревматологов убирают из Зеленограда. Пациентам придется ездить в Москву Новости
Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» — 5 февраля в киношколе Action! Реклама
Лирическая комедия «Северное сияние» и спектакль «Наследник» — две театральные премьеры со звёздным актёрским составом на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Началось строительство выезда из Юрлово. Это первый этап строительства дублёра Пятницкого шоссе Новости
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Истории
Более восьмисот тысяч рублей потерял зеленоградец, которого убедили установить фальшивое банковское приложение — это относительно новый вид мошенничества Новости
«Приятное удивление» вызвал ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне у медицинского начальства. Но сроки открытия по-прежнему в тумане Новости
Зеленоградская компания «Гринсайт» вошла в топ-100 рейтинга лучших работодателей России Новости
«Газпромнефть — Битумные материалы» и Губкинский университет расширят программу популяризации инженерных специальностей Реклама
В новом вокзале на станции Крюково начали монтировать эскалаторы Новости
У зеленоградского «Микрона» не хватило чипов на биометрические загранпаспорта. Прием заявлений на их выдачу приостановлен Новости
Слив канализации в реку с территории дачного поселка «Трамвай» подтвердился Новости
Суд вернул дело о границах дачного поселка «Трамвай» для нового рассмотрения Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» — 4 февраля в Менделеево Афиша
Что делать с «историческими» названиями автобусных остановок — переименовывать или оставлять? Вот например, «Кафе Лесное» Истории
Долбить лёд ковшом трактора, портя асфальт — это вообще нормально? В мэрии сами запутались Ответы
Встречайте новый кроссовер-фастбэк OMODA C5 — в дилерском центре «Автодин Зеленоград» Реклама
Магазин Fix Price на Солнечной аллее закрывается Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Пожарные не успели потушить дом в Алабушево из-за неубранной дороги Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру