Кассационный суд отменил решения зеленоградского и московского судов 2020—2022 годов о границах дачного поселка «Трамвай». Отмененные решения как раз и установили такие границы «Трамвая», которые фактически захватили территорию общего пользования — городскую землю, по которой тысячи зеленоградцев ходят в 9-й микрорайон и обратно. Теперь дело заново должен рассмотреть Московский городской суд.

Ситуация, когда дачное некоммерческое товарищество «ИТР Трамвая» смогло огораживать пешеходные проходы к Дворцу творчества стала возможна после того, как ДНТ в 2020 году подал иск к Росреестру с требованием зафиксировать границы их участка — до этого около 80 лет поселок жил без четких границ. В суде «Трамвай» требовал установить границы по «площади фактического использования». Суд рассматривал экспертизу, которая утверждала, что «фактически» поселок использует участок 11 га (а не 8,9 га, как было установлено другим решением суда — в 2011 году). В разросшийся участок попали и городские пешеходные дорожки — это стало очевидным после огораживания. Дело рассматривал судья Антон Абалакин — он признал правоту «Трамвая». Росреестр подал апелляцию, но в апреле 2022 года проиграл и в Мосгорсуде.