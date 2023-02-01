Суд вернул дело о границах дачного поселка «Трамвай» для нового рассмотрения 01.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Кассационный суд отменил решения зеленоградского и московского судов 2020—2022 годов о границах дачного поселка «Трамвай». Отмененные решения как раз и установили такие границы «Трамвая», которые фактически захватили территорию общего пользования — городскую землю, по которой тысячи зеленоградцев ходят в 9-й микрорайон и обратно. Теперь дело заново должен рассмотреть Московский городской суд.

Ситуация, когда дачное некоммерческое товарищество «ИТР Трамвая» смогло огораживать пешеходные проходы к Дворцу творчества стала возможна после того, как ДНТ в 2020 году подал иск к Росреестру с требованием зафиксировать границы их участка — до этого около 80 лет поселок жил без четких границ. В суде «Трамвай» требовал установить границы по «площади фактического использования». Суд рассматривал экспертизу, которая утверждала, что «фактически» поселок использует участок 11 га (а не 8,9 га, как было установлено другим решением суда — в 2011 году). В разросшийся участок попали и городские пешеходные дорожки — это стало очевидным после огораживания. Дело рассматривал судья Антон Абалакин — он признал правоту «Трамвая». Росреестр подал апелляцию, но в апреле 2022 года проиграл и в Мосгорсуде.

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После этого «Трамвай» начал огораживать полученный участок. Сначала был перекрыт проход по улице Рабочей из 12-го микрорайона. Затем была предпринята попытка перекрыть проход от Панфиловского проспекта.

Однако Росреестр подал кассационную жалобу, то есть обжаловал решение, вступившее в законную силу после апелляции в Мосгорсуде. В конце января судья кассационного суда Жанна Буторина отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Теперь получается, что решение зеленоградского суда, которым установлены «странные» границы «Трамвая», считается не вступившим в силу — до нового рассмотрения в апелляции. Откроет ли теперь «Трамвай» проход по улице Рабочей, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» направит запрос в соответствующие ведомства.

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Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2800 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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